Президент и высокопоставленные чиновники посетили строящийся «Смарт Сити» – будущий административный центр Ахалского велаята

Президент Сердар Бердымухамедов, члены кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники посетили в четверг, 28 апреля, строящийся административный центр Ахалского велаята. Это смелый эксперимент по созданию интегрированного «умного города», который создается на основе концепции Интернета вещей.

Президент осмотрел быстро поднимающийся город и провел расширенное заседание кабинета министров. Центральной темой было своевременное и качественное завершение строительства нового населенного пункта и его управление.

Административный центр Ахалского велаята

Выслушав доклады нескольких официальных лиц о различных аспектах строительства города, президент перешел к вопросам, связанным с его управлением.

Шамухаммет Дурдылыев назначен хякимом административного центра Ахалского велаята. Одновременно была создана городская администрация. Более 17 лет Дурдылыев занимал различные должности в качестве министра строительства и энергетики, министра строительства и архитектуры и хякима Ашхабада.

Дерягельди Оразов назначен председателем Государственного комитета по строительству Центра Ахалского велаята. Комитету поручено обеспечить качественное и своевременное строительство административного центра велаята. Заработная плата и льготы председателя и членов комитета будут определяться кабинетом министров Туркменистана.

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