Город Аркадаг – новый центр Ахалского велаята Туркменистана

Город Аркадаг – так назван новый административный центр Ахалской области Туркменистана. Соответствующее постановление было принято нижней палатой Парламента и представлено в среду, 21 декабря, на выездном заседании Кабинета министров, проведенном Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе заседания были заслушаны отчёты некоторых руководителей и обсуждены первоочередные задачи по реализации проекта строительства нового города.

Город Аркадаг занимает общую площадь в 1002 гектара и рассчитан на 64 тысячи жителей. Количество жилых домов на территории города составит 368, количество семей (хозяйств) – 11652.

Строительство ведётся в два этапа. Первая очередь включает 336 объектов, в том числе здания городской администрации и общественных организаций, флагшток, монумент «Ахал», Ахалский конный цирк, Научно-производственный центр коневодства, Дворец Рухыет, библиотеку, «Bagt köşgi», драмтеатр, музей, здания велаятских предприятий и правоохранительных органов, филиалов банковских учреждений и другие важные объекты.

Продолжается возведение детского оздоровительно-реабилитационного центра, Дома здоровья, Онкологического центра, Центра охраны здоровья матери и ребёнка, многопрофильной больницы, Центра скорой помощи, Международного высшего учебного заведения коневодства, 4-х общеобразовательных школ, 4-х средних профессиональных школ, 10-и детских садов, многопрофильного спорткомплекса, спортивного центра и стадиона.

В рамках первой очереди строится 258 двух-, ­пяти-, семи- и девятиэтажных жилых домов, 19 магазинов, 3 Дома быта, гостиница, торгово-развлекательный центр и зона отдыха.

Городское пространство Аркадага будет функционировать на основе концепции «умный город».

Территорию города охватит высокоскоростной интернет, будут доступны порталы различных сфер. В целях обеспечения бесперебойной работы цифровой системы, внешних коммуникаций в общем проложено 106,5 километра оптико-волоконной линии связи.

В новом городе планируется запустить электробусы и электромобильные такси, будут установлены светофоры и автобусные остановки с цифровой системой. Наряду с этим предусматривается строительство современного автокомплекса и электрозарядных станций.

Умные автостоянки быстро подскажут водителям наличие свободных мест на парковке.

В настоящее время близится к завершению строительство 4-х общеобразовательных школ на 720 мест каждая, 10-и детских садов, Международной академии коневодства, Ахалских велаятских педагогической и медицинской средних профессиональных школ, а также 7-этажного 28-квартирного жилого дома.

Во всех образовательных учреждениях города также будут внедрены IT-решения, в том числе система электронной школы, электронная библиотека, онлайн-система проведения экзаменов.

Также будут проведены внутренние сети общей протяжённостью 259 километров, установлена технология, с внедрением которой в каждый дом и учреждения будет подведена оптико-волоконная сеть, что позволит одновременно пользоваться скоростным интернетом, IP TV и телефонной системой.

Кроме того, для предоставления качественных услуг сотовой связи установлен и введён в эксплуатацию комплект 4G-устройств, дающих возможность пользоваться 3G и высокоскоростным интернетом.

Помимо этого, будут установлены интеллектуальная система круглосуточного видео­наблюдения для обеспечения безопасности вокруг жилых домов, учреждений, на улицах и дорогах, а также учёта потребления питьевой воды и природного газа.

«Умными» будут даже баки для утилизации отходов. На их крышках будут установлены специальные датчики, оповещающие о степени заполненности баков.

В центральном парке будет создана зона Wi-Fi, в учреждениях и на предприятиях – внедрена система электронного документооборота. На сайте государственных услуг e.gov.tm откроется портал областного центра, который позволит пользоваться онлайн-услугами.

В настоящее время ведется подготовка к открытию города Аркадаг. В этих целях создана Рабочая группа, в состав которой вошли известные режиссёры, композиторы, художники, творческие коллективы. В честь открытия города состоится военный парад.

В ближайшее время в городе и прилегающей территории площадью в 288 га пройдет озеленительная акция.

Объекты города будут названы в честь известных личностей

На основании принятого Меджлисом Милли Генгеша постановления определено впредь именовать:

детский оздоровительно-реабилитационной центр – Оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова;

монумент искусства в центральном парке – Монумент Аркадага;

международное высшее учебное заведение коневодства – Международная академия коневодства имени Аба Аннаева;

среднее профессиональное педагогическое учебное заведение – Ахалская велаятская педагогическая средняя профессиональная школа имени Бердымухамеда Аннаева;

среднее профессиональное медицинское учебное заведение – Ахалская велаятская медицинская средняя профессиональная школа имени Сачлы Дурсуновой;

Ахалский конный цирк – Государственный конный цирк имени Гёроглы Ахалского велаята;

велаятскую библиотеку – Ахалская велаятская библиотека имени Довлетмаммеда Азади;

драматический театр – Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова Ахалского велаята;

специализированную школу искусств – Ахалская велаятская специализированная школа искусств Ахалского велаята имени Сахы Джепбарова;

детскую школу искусств – Ахалская велаятская детская школа искусств имени Шукура бахши.

Административно-территориальные изменения

Согласно постановлению Меджлиса о новом городе Аркадаг будут произведены следующие административно-территориальные изменения:

Город Аркадаг отнесен к категории города с правами этрапа;

административный центр Ахалского велаята переносится в город Аркадаг;

2370 га из земель Гёкдепинского этрапа Ахалского велаята передаётся в административную территорию города Аркадаг;

село Аба Аннаев генгешлика Каризек Гёкдепинского этрапа исключается из перечня административно-территориальных единиц в связи с присоединением его к территории города Аркадаг;

упраздняется генгешлик Каризек Гёкдепинского этрапа.

Несколько макетов зданий города Аркадаг:

Генеральный план Города Аркадаг на 2022 г.

Краеведческий музей

Здание городской администрации

Парковая зона

Электрические автобусы Yutong

Электромобили JAC E-J7 для перевозки пассажиров

///nCa, 22 декабря 2022 г. (источник фото – газета «Нейтральный Туркменистан»)