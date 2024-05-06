Открыта регистрация на Международную научную конференцию: «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений»

Международная научная конференция “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений” (TESC 2024) состоится 5-6 июня 2024 года в городе Аркадаг, Туркменистан. Конференция организована государственными концернами “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Государственной корпорацией “Туркменгеология” в сотрудничестве с Turkmen-Forum и британской компанией GaffneyCline.

Основное внимание в ходе конференции будет уделено сокращению выбросов в окружающую среду при разработке углеводородов и энергетическому переходу.

Целью проведения данной конференции является укрепление международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями и крупнейшими энергетическими компаниями, международными организациями, академическими сообществами и финансовыми институтами, ориентированными на охрану окружающей среды и зеленое будущее.

Туркменистан уделяет особое внимание экологическим вопросам и, в частности, сокращению выбросов метана и попутного газа при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что: «Туркменистан планирует достичь нулевого роста выбросов парниковых газов к 2030 году, а в долгосрочной перспективе значительно сокращать выбросы ежегодно, как за счет собственных финансовых ресурсов, так и при технической и финансовой поддержке международных организаций. Туркменистан выступает за консолидированный подход к проблемам этого плана, предпринимая со своей стороны конкретные шаги по защите окружающей среды и стремясь внести свой вклад в развитие международного сотрудничества в столь жизненно важной для всего человечества области».

Стоит отметить, что Ашхабад предложил открыть Региональный центр климатических технологий в Центральной Азии. Также правительство Туркменистана ранее выдвигало инициативы по разработке Водной стратегии ООН и Специальной программы ООН по Аральскому морю, сохранению экосистем Каспийского моря.

Наряду с этим в стране успешно решаются экологические проблемы на государственном уровне, включая создание лесных массивов, мелиорацию земель и борьбу с опустыниванием. Примером эффективности широкомасштабных работ по озеленению служат широкие «зеленые» полосы вокруг городов страны, которые ежегодно пополняются миллионами новых саженцев.

15 марта 2022 года, 193 члена ООН консенсусом одобрили предложенную Туркменистаном резолюцию, направленную на содействие развития велоспорта в мире. Государствам-членам настоятельно рекомендуется «интегрировать передвижение на велосипеде в общественный транспорт в городских и сельских районах развивающихся и развитых стран».

В документе также сказано «повысить безопасность дорожного движения и способствовать использованию велосипедов физическими и юридическими лицами с целью увеличения количества поездок на велосипеде, что способствует достижению устойчивого развития, в том числе сокращению выбросов парниковых газов».

В предстоящей конференции примут участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, высшее руководство энергетических организаций, а также крупных международных институтов и исследовательских центров.

Ключевые темы для обсуждения:

Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений;

Новые технологии и энергетический переход: взгляд в будущее;

Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и монетизация;

Новые возможности экологического финансирования и инициативы в продвижении чистой энергетики.

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний, таких как CNPC, BP, Exxon Mobil, Petronas, ADNOC, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Лукойл; международные нефтегазовые организации, такие как Международное энергетическое агентство (IRENA), Глобальный газовый центр, Форум стран-экспортеров газа, Общество инженеров-нефтяников, Секретариат Энергетической Хартии. В заседаниях и панельных дискуссиях конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Участие в конференции и деловых встречах во время мероприятия повысит понимание делегатов о потенциальных инвестиционных возможностях в области возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетического сектора в сторону более экологически чистой энергии.

Презентации и панельные сессии в рамках мероприятия предоставят участникам информацию о последних инициативах по сокращению выбросов и попутного газа при освоении обширных энергетических ресурсов Туркменистана.

Мероприятие будет проходить как в традиционном, так и в онлайн-формате. Всем делегатам, прибывающим в Ашхабад, будет оказана визовая поддержка. Встречи на полях конференции с руководством нефтегазового сектора Туркменистана также будут проводиться на высшем уровне в порядке заявленной очереди.

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Более подробная информация на сайте: https://ogt-turkmenistan.com

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