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Международный день мархура: почему Генассамблея решила защищать винторогого козла

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24 мая отныне будет отмечаться как Международный день мархура: соответствующую резолюцию приняла Генеральная Ассамблея ООН. Мархур – это винторогий козел, обитающий в ряде стран Центральной и Южной Азии, в том числе в Афганистане, Индии, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Этот вид горных козлов находится под угрозой исчезновения.

Название «мархур» в переводе с персидского означает «поедающий змей». В ряде стран существует поверье, что винторогий козел намеренно их отыскивает и уничтожает. Кроме того, принято было считать, что мясо этого животного нейтрализует змеиный яд. 

В резолюции отмечается, что мархур (Capra falconeri) является «знаковым и экологически значимым видом», сохранение которого имеет важное значение для поддержания экосистем региона, а также для развития туризма и экономики. 

Соавторами резолюции являются Афганистан, Венгрия, Израиль, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В ней подчеркивается, что наибольшую угрозу для выживания мархура представляют утрата среды обитания, незаконная охота, включая браконьерство, и изменение климата.

Согласно резолюции, 24 мая, в Международный день мархура, страны и организации должны проводить мероприятия, направленные на привлечение внимания к необходимости сохранения этого важнейшего вида.

///первоначально опубликовано новостной службой ООН (https://news.un.org/ru/story/2024/05/1451916), 3 мая 2024 г.

 

 

 

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