Международный день мархура: почему Генассамблея решила защищать винторогого козла

В резолюции отмечается, что мархур (Capra falconeri) является «знаковым и экологически значимым видом», сохранение которого имеет важное значение для поддержания экосистем региона, а также для развития туризма и экономики.

Соавторами резолюции являются Афганистан, Венгрия, Израиль, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В ней подчеркивается, что наибольшую угрозу для выживания мархура представляют утрата среды обитания, незаконная охота, включая браконьерство, и изменение климата.

Согласно резолюции, 24 мая, в Международный день мархура, страны и организации должны проводить мероприятия, направленные на привлечение внимания к необходимости сохранения этого важнейшего вида.

///первоначально опубликовано новостной службой ООН (https://news.un.org/ru/story/2024/05/1451916), 3 мая 2024 г.