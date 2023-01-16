В новом городе Аркадаг построят мечеть и медресе – Для строительства открыт благотворительный счет

В воскресенье, 15 января, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал положение дел на месте строительства нового города Аркадаг, в том числе ознакомился с проектами главной мечети.
Церемония закладки фундамента мечети состоится в ближайшее время. При мечети также будет открыто учебное заведение – медресе.
Проект был представлен Председателем Государственного комитета по строительству центра Ахалского велаята Д.Оразовым и хякимом нового города Ш.Дурдылыевым.
Мечеть построит туркменская частная компания Altyn.
Аркадаг порекомендовал строителям предварительно посоветоваться со священнослужителями и почтенными старейшинами относительно местоположения михраба мечети – ниши во внутренней стене мечети, указывающей направление в сторону Мекки.
Открыт благотворительный счет для проекта строительства мечети в городе Аркадаг
Управление муфтия Туркменистана открыло специальный благотворительный счёт в Государственном коммерческом банке «Туркменистан» для желающих содействовать возведению главной мечети в новом современном административном центре Ахалского велаята, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»
Специальный благотворительный счёт для возведения современной мечети в городе Аркадаг Ахалского велаята:
В национальной валюте:
ГКБ «Туркменистан», г.Ашхабад
Счёт: 23205934150658900031002
Налоговый код: 102201002443
МФО: 390101506
Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000
В долларах США:
ГКБ «Туркменистан», г.Ашхабад
Счёт: 23205840150658500282002
Налоговый код: 102201002443
МФО: 390101506
Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000
В евро (EUR)
ГКБ «Туркменистан», г. Ашхабад
Счёт: 23205978150658100282002
Налоговый код: 102201002443
МФО: 390101506
Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000
Телефоны для справок: +993(12) 27-06-57, +993(63) 74-66-36 ///nCa, 16 января 2023 г.