В новом городе Аркадаг построят мечеть и медресе – Для строительства открыт благотворительный счет

В воскресенье, 15 января, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал положение дел на месте строительства нового города Аркадаг, в том числе ознакомился с проектами главной мечети.

Церемония закладки фундамента мечети состоится в ближайшее время. При мечети также будет открыто учебное заведение – медресе.

Проект был представлен Председателем Государственного комитета по строительству центра Ахалского велаята Д.Оразовым и хякимом нового города Ш.Дурдылыевым.

Мечеть построит туркменская частная компания Altyn.

Аркадаг порекомендовал строителям предварительно посоветоваться со священнослужителями и почтенными старейшинами относительно местоположения михраба мечети – ниши во внутренней стене мечети, указывающей направление в сторону Мекки.

Открыт благотворительный счет для проекта строительства мечети в городе Аркадаг

Управление муфтия Туркменистана открыло специальный благотворительный счёт в Государственном коммерческом банке «Туркменистан» для желающих содействовать возведению главной мечети в новом современном административном центре Ахалского велаята, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»

Специальный благотворительный счёт для возведения современной мечети в городе Аркадаг Ахалского велаята:

В национальной валюте:

ГКБ «Туркменистан», г.Ашхабад

Счёт: 23205934150658900031002

Налоговый код: 102201002443

МФО: 390101506

Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000

В долларах США:

ГКБ «Туркменистан», г.Ашхабад

Счёт: 23205840150658500282002

Налоговый код: 102201002443

МФО: 390101506

Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000

В евро (EUR)

ГКБ «Туркменистан», г. Ашхабад

Счёт: 23205978150658100282002

Налоговый код: 102201002443

МФО: 390101506

Корреспондентский счёт: 21101934110100900009000

Телефоны для справок: +993(12) 27-06-57, +993(63) 74-66-36 ///nCa, 16 января 2023 г.