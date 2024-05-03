Афганистан начинает раскрывать свой огромный транзитный потенциал – трехсторонний хаб планируется построить в Герате

Афганистан, страна, находящаяся на пересечении нескольких основных транспортных коридоров, начала систематически и взвешенно раскрывать свой транзитный потенциал.

В новостном материале, опубликованном агентством Reuters и впоследствии другими СМИ, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи сообщил агентству Reuters, что Казахстан, Туркменистан и Афганистан совместно построят логистический центр на западе Афганистана, скорее всего, в Герате.

По словам министра, целью создания трехстороннего центра является создание кластера для регионального экспорта в Южную Азию, в том числе нефти из России.

Эксперты полагают, что доступность афганской территории для транзита между Центральной и Южной Азией принесла бы огромную пользу Китаю, России, Казахстану, Туркменистану, Таджикистану и Кыргызстану. Это также открыло бы более короткий маршрут между Ираном и Китаем.

Азизи сообщил, что после недавних переговоров между Казахстаном, Туркменистаном и Афганистаном технические группы в течение двух месяцев подготовят письменное соглашение об официальных планах создания хаба. Все три страны будут инвестировать в логистический центр.

Министр отметил, что новый хаб является частью более широких усилий по использованию преимуществ стратегического расположения Афганистана, который когда-то был транспортной артерией древнего торгового маршрута Великого Шелкового пути, пролегавшего между Южной и Центральной Азией и граничившего с Китаем и Ираном.

“Исходя из наших обсуждений, в провинции Герат будет создан логистический центр, который сможет соединить север с Южной Азией”, – сказал Азизи агентству Reuters.

По его словам, талибы ожидают, что миллионы тонн нефти, которые возможно Россия будет экспортировать в ближайшие годы в страны Южной Азии, в частности Пакистану, пройдут через новый хаб.

Казахстан также планирует экспортировать товары через Герат на рынки Южной Азии, сказал министр.

Reuters, со ссылкой на сообщение Министерства торговли и интеграции Казахстана, передает также, что Казахстан намерен построить автомобильные и железные дороги через Афганистан, чтобы обеспечить соединение с Южной Азией и странами Персидского залива, при этом транспортный узел будет служить важным логистическим пунктом.

Афганистан, конечно, хотел бы стать логистическим узлом для перевозки своих грузов в любом направлении.

Кроме того, Азизи выразил желание перевозить афганские экспортные товары через Тургунди и Спин-Болдак в Южную Азию. Тургунди – афганский город, расположенный сразу за границей с Туркменистаном. Спин-Болдак – небольшой город в Афганистане, расположенный на границе с Пакистаном.

Первоначальная мощность логистического центра составит один миллион тонн нефти. Однако министр не уточнил дату запуска хаба.

Как заявил Азизи, талибы также ведут переговоры с Китаем о строительстве дороги через отдаленный, узкий Ваханский коридор, который соединяет Афганистан с КНР. Талибы возлагают надежду на то, что Афганистан в конечном итоге превратится в торговый маршрут между Китаем и Ираном. Он сказал, что сотрудники министерства торговли Афганистана недавно были направлены в Китай для прохождения обучения.

Как сообщает TOLOnews, Торгово-инвестиционная палата считает создание международного логистического центра в провинции Герат критически важным для увеличения национального дохода страны и подчеркивает необходимость скорейшей реализации этого соглашения.

Мохаммад Юнус Моманд, представитель Торгово-инвестиционной палаты, сказал: “Это в интересах Афганистана, и Афганистан мог бы стать крупным центром транзита товаров в Центральную и Южную Азию по этому маршруту”. /// nCa, 3 мая 2024 г.