В Аркадаге заложен фундамент Главной мечети Ахалского велаята

20 января 2023 г. в городе Аркадаг состоялась торжественная церемония закладки Главной мечети Ахалского велаята.

В церемонии, наряду со старейшинами, приняли участие Президент Татарстана Российской Федерации Рустам Минниханов, послы мусульманских стран, аккредитованных в Ашхабаде, а также члены Милли Генгеша Туркменистана, руководители министерств и ведомств, хякимы велаятов, представители сферы культуры и СМИ, сообщает TDH.

Общая площадь Главной мечети Ахалского велаята составит 34,5 гектара, и в мечети одновременно смогут читать молитву более 15 тысяч верующих. Здание мечети для проведение садака рассчитано на 1 500 человек.

Строительство мечети осуществит победитель международного тендера, член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, хозяйственное общество «Алтын».

Затем, участники церемонии закладки проследовали в Геоктепинскую мечеть Ахалского влаята, где был дан праздничный садака. ///nCa, 21 января 2023 г. (источник фото – TDH, пресс-служба Президента Татарстана)