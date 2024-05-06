Туркменистан и Афганистан обсуждают расширение торговых отношений

4 мая 2024 года делегация частного сектора Туркменистана под руководством председателя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нокергулы Атагулыева посетила провинцию Герат с целью обсуждения вопросов расширения торговых отношений между двумя странами, сообщает Посольство Туркменистана в Кабуле.

В ходе визита туркменская делегация встретилась с губернатором провинции Герат Нуром Ахмадом Ислам Джаром, а также посетила и осмотрела заводы по обработке мрамора в промышленной зоне провинции Герат.



Напомним, что в марте Туркменистан посетила делегация афганских бизнесменов во главе с министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи, для участия в выставке афганских товаров и туркмено-афганского бизнес-форума.///nCa, 6 мая 2024 г.