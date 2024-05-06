Региональный экологический центр Центральной Азии заключил меморандумы с природоохранными НПО Туркменистана

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) подписал меморандумы о взаимопонимании с ведущими общественными организациями Туркменистана – Обществом охраны природы Туркменистана и предприятием «Тебиги Кувват», сообщает РЭЦЦА.

«Данное событие открывает новую страницу сотрудничества с гражданским обществом Туркменистана и предоставляет новые возможности в реализации новых совместных проектов с НПО Туркменистана и РЭЦЦА», – отмечает директор проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мерген Кепбанов.

Меморандумы предусматривают совместные действия по реализации международных, региональных и национальных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в Центральной Азии и участия общественности в принятии экологически-значимых решений.

Общество охраны природы Туркменистана создано в 1968 г., является одним из старейших общественных объединений в стране и включает более 245 тысяч членов. Оно занимается вопросами охраны окружающей среды, экологии и проводит научную, агитационно-пропагандистскую, эко- образовательную работу. Общество охраны природы Туркменистана является членом в Международном союзе охраны природы и стратегическим партнёром Ассоциации развития гражданского общества.

При предприятии «Тебиги Кувват» действует Орхусский Центр, который тесно сотрудничает с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

РЭЦЦА был учрежден в 2001 году правительствами пяти стран Центральной Азии, а также Европейским Союзом и ПРООН в соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 году в г. Орхус, Дания. РЭЦЦА является независимой, неполитической, некоммерческой международной организацией с миссией содействовать правительствам стран Центральной Азии, региональным и международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии и Афганистане. Головной офис находит в Алматы, Казахстан. ///nCa, 6 мая 2024 г.