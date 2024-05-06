Что обсудили Узбекистан и Туркменистан на заседании совместной комиссии по водохозяйственным вопросам

30 апреля в Туркменабаде состоялось четвертое заседание узбекско-туркменской совместной межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

На заседании сопредседательствовали советник Президента Республики Узбекистан Ш. Ганиев и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам агропромышленного комплекса Т. Атахаллыев, передает Национальное информационное агентство Узбекистана УзА.

Стороны обсудили договоренности, достигнутые на третьем заседании узбекско-туркменской межправительственной совместной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Также стороны договорились об ускорении реализации проектов регистрации объектов водного хозяйства Узбекистана в Туркменистане

Еще одним пунктом повестки дня стало обсуждение строительства стены против фильтрации воды» на плотине «Султонсанжар» Туямуюнского гидроузла.

Подтверждена готовность внедрять автоматизированную систему учета воды на гидропостах.

Также было уделено внимание вопросам укрепления берегов Амударьи, сокращения потерь водных ресурсов за счет выравнивания русел, обеспечения беспрепятственного прохождения воды.

Кроме того, состоялась онлайн-встреча представителей Туркменского государственного водохозяйственного научно-производственного и проектного института «Турменсувылымтаслама» (Туркменводпроект) Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан.

Стороны обсудили методы предотвращения наводнений и меры укрепления берегов реки Амударьи, а также предложения о целесообразности предотвращения опасных ситуаций, которые могут возникнуть вдоль Амударьи.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол и достигнута договоренность о проведении пятого заседания Узбекско-Туркменской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам в Узбекистане. ///nCa, 6 мая 2024 г. (фото – УзА)