Туркменистан и ООН провели первое заседание совместного Стратегического консультативного совета

3 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана в гибридном формате состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН».

Министр иностранных дел Рашид Мередов и постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко председательствовали на встрече, в которой приняли участие два вице-премьера, отвечающие за финансово-экономический сектор и сектор здравоохранения, спорта, образования и науки, ключевые национальные министры и главы агентств ООН в Туркменистане.

В соответствии с программой заседание Совета проводилось в рамках двух сессий. В ходе первой сессии были обсуждены вопросы предстоящих шагов по подготовке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на период 2026-2030 гг.

Во второй сессии стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в области устойчивого развития, в том числе совместных проектов. В целях создания условий для системной работы также рассмотрен вопрос о разработке механизма взаимодействия в рамках Стратегического консультативного совета.

В ходе заседания была утверждена Дорожная карта по разработке новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2026-2030 гг., а также рассмотрены 8 проектов в области молодежной политики, цифровизации, демографии, зеленой энергетики, изменения климата и в других сферах.

“Я надеюсь, что все наши совместные инициативы в конечном итоге придадут мощный импульс ускоренному достижению национальных ЦУР, росту международной репутации Туркменистана, , как стратегического партнера ООН, способствующего укреплению мира и безопасности, реализации Устава ООН и выполнению глобальных соглашений в рамках саммитов и конференций ООН”, – подчеркнул Шлапаченко.

В завершение встречи состоялась церемония подписания документов в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства, а также в других важнейших направлениях:

• Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Программой ООН по Населенным пунктам;

• Проект документа между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Наращивание потенциала для климатоустойчивого управления водными ресурсами»;

• Проект документа между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Разработка цифровых решений для устойчивого управления пастбищами»;

• Проект документа между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Развитие производственно-сбытовой цепочки кормов для аквакультур и эффективности управления защиты здоровья водных животных»;

• Соглашение о закупке продукции медицинского назначения для контроля инфекционных болезней в 2024-2025 гг. для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН;

• Проект документа между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Программой развития ООН «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана».

Стратегический консультативный совет «Туркменистан–Организация Объединённых Наций» был создан в марте текущего года на основании постановления Президента Туркменистана. ///nCa, 3 мая 2024 г.