Азербайджанская кухня покорила Ашхабад: Вкусные традиции и яркие краски на “Международном фестивале Кухни”

4 мая в Ашхабадской Международной школе прошел “Международный фестиваль Кухни”, где Азербайджан блистал не только гостеприимством, но и изысканными кулинарными шедеврами.

Посольство Азербайджана в Туркменистане с радостью представило гостям фестиваля блюда и ароматные сладости своей страны.

В специально оформленном уголке посольства каждый желающий мог не только отведать аппетитные яства, но и погрузиться в мир богатых кулинарных традиций и истории Азербайджана.

Книги, брошюры и информационные материалы приглашали гостей в увлекательное путешествие по Азербайджану, раскрывая красоту его культуры и туристический потенциал.

На фестивале также были показаны яркие баннеры с информацией о туристическом сайте azerbaijan.travel.

Гости фестиваля с восторгом пробовали национальные блюда, с интересом рассматривали фото-открытки, сувениры и поделки, созданные умелыми руками азербайджанских мастеров.

“Международный фестиваль Кухни” стал настоящим праздником дружбы и культурного обмена. ///nCa, 4 мая 2024 г. (фото – Посольство Азербайджана в Туркменистане)