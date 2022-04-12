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Сколько электроэнергии импортировал Кыргызстан из Туркменистана?

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В феврале 2022 года Туркменистан экспортировал в Кыргызстан 94,313 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом говорится в отчетах ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр».

Кыргызстан начал закупать туркменскую электроэнергию в августе 2021 года. С этой даты объемы энергетического экспорта выглядят следующим образом:

Как сообщили раннее кыргызские СМИ со ссылкой заместителя министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, туркменский газ, закупленный Кыргызстаном, используется для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях Узбекистана, которая затем поступает в Кыргызстан./// nCa, 12 апреля 2022 г.

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