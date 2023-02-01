Афганистану на финансирование проекта по передаче электроэнергии из Туркменистана необходимо 65 млн.долл.США

Сафиулла Ахмадзай, операционный директор национальной электроэнергетической компании Афганистана Da Afghanistan Bareshna Shirkat (DABS), сообщил о ведущихся работах по прокладке линии электропередачи из Туркменистана. На реализацию проекту 500-киловольтной ЛЭП, по которой в Афганистан может поступать 1000 МВт электроэнергии, требуется до 65 миллионов долларов, добавил он.

Это заявление было сделано им 29 января 2023 года в программе новостной службы Pajhwok “Tanazur” в Твиттере, на которой обсуждался энергодефицит в Афганистане. Более 1600 человек прослушали программу в прямом эфире.

По словам Ахмадзая, Афганистану необходимы 1370 мегаватт электроэнергии, но в настоящее время в стране доступно лишь 900 мегаватт (80% объема импортируется, 20% генерируется в Афганистане) и дефицит составляет 470 мегаватт.

Ахмадзай, ссылаясь на данные Азиатского банка развития, указал на то, что Афганистан располагает ресурсами для производства 22 000 мегаватт солнечной энергии, 67 000 мегаватт энергии ветра и 23 000 мегаватт гидроэнергии.

Проект ЛЭП обсуждался во время визита и.о. министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Муллы Абдул Латифа Мансура и исполнительного председателя компании DABs Альхаджи Маулави Мухаммада Ханифа Хамзы в Туркменистан на прошлой неделе.

Афганистан также рассматривает возможность использования своих огромных запасов угля для создания энергогенерирующих мощностей.

Как сообщил Ахмадзай, ряд китайских и европейский компаний проявили интерес к инвестированию в производство электроэнергии из угля. Крупные угольные месторождения сосредоточены в провинциях Баглан, Тахар и Бамиан.

Также разрабатываются планы по строительству гидроэлектростанций на реках Афганистана. Крупнейшей водной артерией страны является Амударья, которая также служит основным источником воды для Узбекистана и Туркменистана. /// nCa, 1 февраля 2023 г.