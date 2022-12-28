Туркменистан – основной поставщик электроэнергии в Кыргызстан

Туркменистан стал основным экспортером электроэнергии в Кыргызстан. Как сообщают кыргызские сми, в январе-октябре 2022 года в Кыргызстан импортировал из Туркменистана свыше 2,021 млрд киловатт-часов электроэнергии на общую стоимость 5,01 млрд сомов (56,73 млн долл.США).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт электроэнергии из Туркменистана вырос в 6.6 раза с 305.8 млн киловатт-часов. В стоимостном выражении рост составил в 9.7 раза.

В целом за указанный период Кыргызстан импортировал 2,601 млрд киловатт-часов электроэнергии. Страна закупает также электроэнергию из Казахстана и Узбекистана.

Транзит электроэнергии из Туркменистана в Кыргызскую Республику осуществляется через энергосистему Узбекистана. Ранее, министерство энергетики Узбекистана сообщило, что стороны подписали контракты, направленные на обеспечение транзита туркменской электрической энергии в 2023 году.///nCa, 28 декабря 2022 г.