На семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсудили инвестиционный климат и рынки капитала

С 24 по 25 апреля 2024 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар, во время которого был представлен инновационный опыт в вопросах улучшения инвестиционного климата и развития рынка капитала.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал данное мероприятие с целью оказать содействие обмену передовой практикой привлечения прямых иностранных и внутренних инвестиций, а также формирования эффективной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Участниками мероприятия стали представители Министерства финансов и экономики Туркменистана, Министерство Адалат (юстиции), Ашхабадской фондовой биржи, государственных и коммерческих банков, высших учебных заведений, а также брокеры и другие участники рынка капитала.

В своих презентациях международные эксперты осветили инвестиционную безопасность как компонент экономической безопасности и роль внутренних инвестиций в экономическом росте. Они подчеркнули значимость прямых иностранных инвестиций для развития с точки зрения максимизации выгод и минимизации издержек и рассказали об инвестициях в инфраструктуру и энергетический сектор.

«Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признает важность создания благоприятной деловой среды для стран, стремящихся привлечь инвестиции и развить свой сектор частного бизнеса, а также обеспечить экономическую безопасность, – отметил Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Это может быть достигнуто, в том числе, посредством продвижения экономического сотрудничества, развития институционального и человеческого потенциала, и, что тоже очень важно, укрепления финансовой инфраструктуры», – добавил МакГрегор

Участники обсудили рынок ценных бумаг, его инфраструктуру, финансовые технологии и корпоративное управление в акционерных обществах. В рамках семинара были также рассмотрены инструменты «зеленого» финансирования. ///ОБСЕ Ашхабад, 25 апреля 2024 г.