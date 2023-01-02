В 2023 году Казахстан будет производить 4,5 млрд кВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников

В этом году Казахстан планирует разработать 15 проектов по возобновляемым источникам энергии общей мощностью 257 мегаватт. Об этом сообщили несколько СМИ, включая “Казинформ” и “Труд Казахстана”, со ссылкой на министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.

В 2022 году Казахстан ввел в эксплуатацию 12 энергетических объектов на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 385 мегаватт.

В этом году выработка электроэнергии в Казахстане составит 114,9 млрд кВт-ч, из которых на возобновляемые источники энергии придется 4,5 млрд кВт-ч.

Это означает, что к концу этого года почти 4% электроэнергии в Казахстане будет генерироваться за счет альтернативных источников. /// nCa, 2 января 2023 г.