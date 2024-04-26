Jana Post в Казахстане – История успеха в сфере электронной коммерции в Центральной Азии

Электронная коммерция больше не является новинкой в Центральной Азии. Она получила широкое распространение в обществе. Однако деятельность платформы электронной коммерции, хотя и активная, в основном носит локальный характер.

Расширение сдерживается двумя факторами: 1. Ограниченной географией услуг по сбору платежей за первую и последнюю мили и 2. Отсутствием единых решений для платежных шлюзов.

Некоторые компании постепенно преодолевают эти барьеры. Одной из историй успеха является Jana Post в Казахстане.

Jana Post – казахстанская курьерская служба, специализирующаяся на доставке товаров с международных электронных платформ.

Секрет ее популярности в Казахстане заключается в скорости и простоте предоставляемых услуг. Интуитивно понятный и интерактивный портал позволяет клиентам легко заказывать товары, а затем отслеживать их доставку в режиме реального времени.

Поскольку большинство товаров, заказываемых клиентами, поступает из Китая, Jana Post сотрудничает с Pinduoduo и 1688 Alibaba.

Pinduoduo, несмотря на некоторую негативную рекламу, является простой в использовании платформой розничной электронной коммерции для заказа товаров из Китая.

В сфере электронной коммерции Alibaba остается лидером, если объединить две ее платформы – Taobao и Tmall. Несмотря на это, Pinduoduo входит в пятерку крупнейших мировых компаний с валовой стоимостью продаж (GMV) в 590 миллиардов долларов США в 2023 году.

Temu – это онлайн-торговая площадка в США, принадлежащая Pinduoduo.

1688 – это B2B-площадка Alibaba. Она был запущен в 1999 году и предоставляет услуги по поиску поставщиков и онлайн-транзакциям, соединяя производителей и оптовых продавцов с оптовыми покупателями в Китае, которые, как правило, торгуют одеждой, аксессуарами, упаковочными материалами, канцелярскими товарами, предметами интерьера и меблировки, электроникой и компьютерами, среди прочего.

Партнерство Jana Post с Pinduoduo и 1688 обеспечило беспрепятственный доступ к этим платформам для потребителей в Казахстане.

Доверие потребителей отчасти объясняется способностью Jana Post предоставлять эффективные и надежные почтовые и курьерские услуги.

Всего за год с момента своего основания Jana Post уже доставила более 14 миллионов заказов.

Причиной ее успеха является географическое распространение. У Jana Post 87 отделений в Казахстане.

https://janapost.com

http://jana-post.kz/

Добившись быстрого и уверенного успеха в Казахстане, служба Jana Post начала расширять деятельность в других странах. Компания вышла на рынки Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно сообщению Казинформа, Jana Post объясняет, что решила развивать свой бизнес в Узбекистане и Кыргызстане из-за сходства правовых условий, привычек потребителей и опыта в логистике между этими странами.

Jana Post говорит, что на выбор повлиял тот факт, что эти страны являются членами Таможенного союза ЕАЭС, на них распространяются схожие правила и законы, касающиеся логистики товаров электронной коммерции. Узбекистан имеет сходства в законодательстве и, можно сказать, продвинулся дальше в развитии международной торговли. Сами рынки мало чем отличаются – здесь схожее проникновение Интернета и мобильных телефонов, а также покупательная способность населения.

Прямо сейчас компания открывает десятки представительств и пунктов обслуживания, одновременно обучая персонал и решая другие насущные проблемы в Узбекистане и Кыргызстане.

Перед компанией стоит множество социальных целей, среди которых снижение стоимости повседневных покупок при большом выборе, создание рабочих мест, а также просвещение населения в области ведения бизнеса. Курьерская служба Jana Post готова поделиться своим опытом и масштабировать свой IT-стартап, разрабатывая инновационные технологии. В частности, компания активно работает над внедрением современных решений в области отслеживания, оптимизации маршрутов доставки, повышения общей эффективности процесса, а также постоянно работает над улучшением своего мобильного приложения в Google Play и App Store.

Поставки продукции в основном из Китая и расширение присутствия службы в Узбекистане и Кыргызстане соответствуют общей тенденции на национальном уровне. По данным Государственного технического университета Китая, в 2023 году Кыргызстан увеличил товарооборот с Китаем на 28,8% – до 19,8 миллиарда долларов, при этом 19,7 миллиарда долларов пришлось на импорт продукции. В свою очередь, Узбекистан увеличил товарооборот с Китаем на 44,9% – до 14 миллиардов долларов, доля поставок из Китая составила 12,4 миллиарда долларов. /// nCa, 26 апреля 2024 г.