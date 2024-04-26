Подземные воды в Центральной Азии – Часть Четвертая

nCa Report

Любое количество конференций и семинаров меркнет по сравнению с решимостью и упорным трудом одного человека – Лаксмана Сингха. Он был вооружен своей изобретательностью и лопатой, когда приступил к, казалось бы, невыполнимой миссии – обеспечить свою деревню водой.

В 1977 году он бросил школу из-за ухудшения финансового положения его отца, вызванного нехваткой воды, что привело к неурожаю.

Здесь мы приводим историю, написанную Гопи Карелией для издания “The Better India”. Она было опубликовано 3 сентября 2019 года:

Шел 1977 год. Лапория, отдаленная деревня в Раджастане, переживала сильнейшую засуху, в результате чего ее фермеры остались без работы.

Со временем ситуация ухудшилась до такой степени, что начала сказываться и на социальной структуре аграрного сообщества. Детей забирали из школ и колледжей, братья ссорились из-за земли, и многие мигрировали в города в поисках работы.

Перенесемся в 2019 год, проблемы с водоснабжением в Лапории прекратились. Это, вероятно, единственная засушливая деревня в штате [Раджастхан], где есть обильные водоемы, и даже когда пруды и колодцы в соседних деревнях пересыхают летом, Лапория не сталкивается с такой проблемой.

Бросивший школу изобретает ‘Систему Чаука”, которая обеспечивает его деревню водой!

https://www.thebetterindia.com/193742/rajasthan-school-dropout-invention-laporiya-model-water-india/

Кардинальное преобразование деревни было инициировано ее жителями и возглавлено Лаксманом Сингхом, человеком, которому пришлось бросить среднюю школу четыре десятилетия назад из-за нехватки воды.

“Я был подростком и очень возмущался сложившейся ситуацией. Я продолжал обвинять своего отца, не осознавая, с какими потерями он столкнулся в производстве продуктов питания в том году”, – рассказывает Сингх The Better India.

Лаксман Сингх

Желая что-то предпринять, Сингх обнаружил разрушенную плотину (небольшую каменную дамбу), которая была сухой почти тридцать лет, и решил починить ее.

После того, как правительство ввело централизованные системы водоснабжения, люди перестали обращать внимание на природные водоемы, такие как плотины, которые помогают сохранить почву и воду, откуда фермеры обычно берут воду для своей сельскохозяйственной деятельности, добавляет он.

Люди издевались над ним, высмеивали его план, а некоторые даже советовали ему помочь отцу, вместо того чтобы тратить время на эту ‘легкомысленную затею”.

Несколько жителей деревни согласились помочь, но только при условии, что им заплатят. Но решительный Сингх не сдвинулся с места и сумел убедить своего друга и деревенского священника помочь ему.

В одно прекрасное утро троица отправилась на набережную с лопатами и кирпичами. По дороге они рассказывали каждому встречному об этой инициативе, и к тому времени, как добрались до места, команда выросла до шести человек.

Один из прудов, возрожденных Лаксманом Сингхом

Два месяца спустя огражденный небольшой насыпью водоем был заполнен дождевой водой, и к 1984 году он обеспечивал водой 1800 акров сельскохозяйственных угодий. Пруд называется “Анна сагар” (“анна” означает “еда”), и фермеры используют воду только для орошения.

Воодушевленный успехом проекта, Сингх вместе с местным сообществом решил заняться восстановлением нескольких прудов и озер в Лапории.

Восстанавливая водоемы, Сингх осуществил мечту всей своей жизни и посвятил себя этой работе, помогая своему отцу.

“Хотя я и не получал формального школьного образования, за последние сорок с лишним лет я многому научился на поле деятельности. Что касается моей деревни, то она была устойчивой благодаря силе, а не по собственному выбору. Ответственность каждого заключалась в том, чтобы действовать сообща. Я был всего лишь подталкивающим фактором”, – говорит он.

Он также изобрел свой собственный водосберегающий метод под названием “чаука” для сохранения дождевой воды и повышения уровня грунтовых вод. Простой, но эффективный подход помог почти 58 деревням в Раджастане стать самодостаточными в плане водоснабжения.

“Чаука” на хинди означает “квадрат”, и это сооружение получило свое название из-за формы резервуара для воды. Эта система не только накапливает дождевую воду, но и пополняет запасы грунтовых вод на пастбищах и полях.

Каналы глубиной девять дюймов построены в форме нескольких квадратных ям и окаймлены насыпями высотой в два фута. По краям высажены деревья для выпаса скота. В Чауке собирается дождевая вода, и как только она наполняется, вода стекает в соседнюю чауку, что позволяет избежать переполнения.

Эти небольшие водоемы выполняют функцию водосборных сооружений, замедляя сток дождевой воды и давая ей достаточно времени для просачивания в землю, тем самым пополняя запасы грунтовых вод. После окончательного заполнения чауки излишки воды отводятся в близлежащие пруды.

“Когда мы начинали, уровень воды опустился до 500 футов. Сегодня он стабилен на уровне 15-40 футов”, – утверждает Сингх.

По словам Сингха, система “чаука” была применена на 400 гектарах (один гектар равен примерно одному акру) земли в деревне, а рядом расположенное пастбище является жизненно важным звеном, связывающим всю экосистему.

“Пастбище обеспечивает животных исключительно полезными кормами. Чем больше они питаются естественной растительностью, тем лучше получается их навоз. Этот навоз служит естественным удобрением для органического выращивания продуктов питания. Натуральные продукты, потребляемые людьми, укрепляют их здоровье в целом. Мы не должны нарушать этот естественный цикл, который помогает природе, человеку и животным сосуществовать в гармонии.”

Сингх и жители деревни восстановили два других пруда – Пхул сагар и Дев сагар. Вода из первого используется для полива растений, а второй был превращен в туристическое место.

Система Чаука восстановила уровень грунтовых вод

Чауки и пруды обеспечивают деревню достаточным количеством воды, и теперь фермеры собирают урожай дважды в год. В сезон хариф (сезон дождя) фермеры выращивают такие культуры, как маш, кукуруза, дурра и пшеница, а также сезонные овощи, в то время как в сезон раби (зимний сезон выращивания сельхозкультур в Индии) выращивают чечевицу без необходимости избыточного орошения, поскольку уровень грунтовых вод сохраняет влажность почвы неизменной, говорит Сингх.

Сын Сингха теперь унаследовал от него это дело и выращивает овощи и чечевицу естественным путем, зарабатывая до 25 лакхов в год. Как и у семьи Сингха, доходы каждой семьи в деревне увеличились.

“В далекие 80-е годы я взял ссуду в размере 200 рупий, а без насосов или трактора заниматься сельским хозяйством было непросто. Раньше я выращивал перец чили, и вся прибыль шла моему кредитору. Таким образом, я смог погасить долг в течение следующих нескольких месяцев, и это стало возможным только потому, что там была доступная вода”, – говорит Сингх.

С 1977 года Сингх прошел долгий путь от восторженного подростка, решившего революционизировать свою деревню, до мудрого шестидесятилетнего человека, который постепенно меняет Раджастхан.

“Сегодня, когда я оглядываюсь на те дни борьбы, мне трудно поверить, что я выдержал такие огромные нагрузки. В то же время это доказывает, что нет ничего невозможного. Если такой недоучка, как я, смог преобразить целую деревню, то с помощью новейших технологий и блестящих умов мы сможем решить любые проблемы”, – завершает он.

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Невозможно переоценить важность водоносных горизонтов и необходимость поддержания их устойчивости.

Проводится большая исследовательская работа, но, к сожалению, не проводится соразмерный объем наземных работ.

Ваутер Р. Бергхейс, Рауль А. Коллентер, Скотт Ясечко, Фернандо Харамильо, Элко Луиджендейк, Кристиан Мок, Ипе ван дер Вельде и Скотт Т. У Аллена написали статью под названием “Пополнение запасов подземных вод чувствительно к изменению долгосрочной засушливости”.

Она была опубликована изданием Nature.com 12 марта 2024 года.

В аннотации к статье говорится: “Устойчивое использование подземных вод зависит от адекватных темпов пополнения запасов подземных вод, которые, как ожидается, изменятся с изменением климата. Однако влияние климата на пополнение запасов остается неопределенным из-за недостатка данных о тенденциях пополнения запасов во всем мире.

Подпитка грунтовых вод чувствительна к изменению долгосрочной засушливости

https://www.nature.com/articles/s41558-024-01953-z

“Пополнение запасов наиболее чувствительно к изменениям климата в регионах, где потенциальное суммарное испарение незначительно превышает количество осадков, а это означает, что даже незначительная аридизация может существенно снизить пополнение запасов подземных вод. Ожидается, что в будущих изменениях подпитки подземных вод, вызванных изменением климата, будут преобладать изменения осадков, в результате чего изменения в подпитке подземных вод будут усиливаться по сравнению с изменениями осадков.

“Пополнение запасов более чувствительно к изменениям засушливости, чем предполагают глобальные гидрологические модели. Следовательно, сила последствий климатических изменений для пополнения запасов подземных вод и их воздействие на устойчивость использования подземных вод людьми и экосистемами, вероятно, превышает предыдущие прогнозы”. /// nCa, 26 апреля 2024 г. [конец].