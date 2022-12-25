Туркменистан продлевает контракт на поставку электроэнергии в Афганистан, модернизирует подстанцию и построит ЛЭП мощностью 500 кВ

Согласно пресс-релизу электроэнергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), переговоры о продлении контракта на поставку электроэнергии из Туркменистана в Афганистан на 2023 год прошли успешно.

По итогам встречи между Альхадж Мула Мухаммадом Ханифом Хамзой, генеральным директором DABS, и Чары Джумаевым, представителем Корпорации «Turkmenenergo», 24 декабря 2022 года было принято решение подписать соглашение о покупке электроэнергии в ближайшем будущем.

Компания DABS поблагодарила туркменского представителя за продолжающееся сотрудничество с Афганистаном.

На переговорах также были затронуты вопросы проекта 500-киловольтной линии электропередачи и модернизации подстанции Нур-уль-Джехад в Герате.

Нынешнюю мощность подстанции Нур-уль-Джехад необходимо увеличить с 110 до 220 кВ. С этой целью в феврале этого года было подписано соглашение с Туркменистаном.

В рамках трехсторонней сделки правительство Туркменистана, турецкая компания «Чалык Энерджи» и DABS модернизируют подстанцию, чтобы обеспечить поставку 100 мегаватт дополнительной электроэнергии из Туркменистана.

Согласно последней информации DABS, туркменская сторона готовится представить финансовые и технические предложения по проекту ЛЭП 500 кВ, которая протянется по маршруту Андхой-Шеберган-Пул Хумри. /// nCa, 25 декабря 2022 г.