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Представители Государственной таможенной службы Туркменистана ознакомились с лучшими практиками ЕС в применении дистанционного обучения в учебном процессе

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С 24 по 25 апреля Программа управления границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая ЕС, организовала Техническую миссию по реализации концепции дистанционного обучения и оборудования в Государственной таможенной службе Туркменистана (ГТС).

Данная программная деятельность направлена на разработку рекомендаций и описание технических решений по закупке соответствующего технического оборудования для внедрения системы дистанционного обучения в Учебном центре ГТС.

Экспертная группа Рижского технического университета ознакомила участников с лучшими практиками стран ЕС по внедрению и развитию методов и технологических возможностей применения системы дистанционного обучения в процессе обучения и повышения квалификации сотрудников.

По результатам мероприятия, будут разработаны рекомендации и технические спецификации необходимого технического оборудования по внедрению системы дистанционного обучения в ГТС, разработанные с учетом существующей системы обучения, оборудования, технологий и инфраструктуры. ///BOMCA, 25 апреля 2024 г.

 

 

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