Кыргызстан заинтересован в запуске транспортного соединения с Россией через Каспийский порт Туркменистана

Тема налаживания мультимодального маршрута «Кыргызская Республика – Узбекистан – Туркменистан (порт Туркменбаши)– Российская Федерация (порт Астрахань) обсуждалась в ходе рабочего визита в Туркменистан Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилека Текебаева.

В проведенных двусторонних встречах с представителями государственных транспортных структур Туркменистана были подняты вопросы двустороннего сотрудничества при грузовых перевозках автомобильным транспортом, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Министр также посетил порт Туркменбаши, где состоялась встреча с Председателем агентства «Туркмендениздеряёллары» Аннадурды Косаевым.

Стороны обсудили возможности транспортного маршрута, который протянется из Кыргызстана через Узбекистан, порт Туркменбаши в российский порт Астрахань.

Кыргызская сторона озвучила на встрече некоторые операционные детали будущих перевозок по указанному маршруту.

По словам Текебаева, российская сторона готова предоставить паромы для данного коридора. Первоначально планируется, ежедневно, отправлять по 50-60 автотранспортных средств для перевозок между портами «Туркменбаши» и «Астрахань».

Вторым этапом, груз будет доставляться по схеме: транспортировка до порта «Туркменбаши» — погрузка на паром полуприцепов, без тягача – доставка в порт «Астрахань» — перецепка полуприцепов – доставка грузов до пункта назначения и обратно по этой же схеме.

Третий этап предусматривает контейнерные перевозки, которые российская сторона готова принимать в порту «Махачкала».

Туркменская сторона высказала также ряд своих предложений. Так, кыргызские грузоотправители могут зафрахтовать паром для перевозки грузов. Есть также возможность задействовать сухогрузы для грузов в «паллетах» и «биг-бегах». Для этого имеются подъездные пути и места для выгрузки с автотранспорта (время выгрузки 10-15 мин) и дальнейшей погрузки на сухогрузы.

Также на территории порта расположены склады для хранения грузов таможенного транзита, сроком хранения до 3 лет, которыми могут воспользоваться кыргызские автоперевозчики.

Помимо того, грузоперевозки могут быть организованы по схеме: доставка груза до узбекско-туркменской границы – перегрузка в железнодорожные контейнеры – доставка до порта Туркмебаши – перегрузка на морской транспорт.

Обсуждение мультимодального маршрута, предлагаемого Кыргызстаном, было продолжено в Ашхабаде на переговорах министра Текебаева с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым.

В частности, туркменская сторона отметила необходимость проведения четырехстороннего совещания с участием России, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана для рассмотрения проекта данного коридора.

Также, Ашхабад подтвердил получение проекта Меморандума между Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Россией по использованию маршрута в Россию через порт Туркменистана до портов России. В настоящее время документ рассматривается.

Кроме того, в повестку дня встречи вошли такие темы, как автомобильный транзит для кыргызских грузовиков без взимания сборов при проезде через территорию Туркменистана, введение безразрешительной системы транзитных и двухсторонних грузоперевозок.

По решению сторон, урегулирование данных вопросов требует проработки изменений в межправительственное соглашение о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении. Что касается вопроса по транзиту без взимания сборов, то он будет рассмотрен на паритетной основе.

///nCa, 7 декабря 2022 г. (источник фото – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана)