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Президент Казахстана в своем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана призвал к “единству-созиданию-прогрессу”

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Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана посвятил теме “Единство. Создание. Прогресс.”

Он отметил масштабную работу, проводимую по преодолению последствий наводнений в ряде регионов страны.

Президент подчеркнул, что с первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана ведет активную и слаженную работу, и все это является живым воплощением солидарности и взаимопомощи граждан.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ashgabat/press/news/details/759310?lang=en

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ashgabat/press/news/details/759310?lang=ru

“«Единство. Созидание. Прогресс». Эти три слова очень точно и емко отражают суть нашего стратегического курса. По его словам, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики”, – сказал Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на расширяющийся глобальный катаклизм, растущее противостояние между различными государствами в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах. /// nCa, 26 апреля 2024 г. 

 

 

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