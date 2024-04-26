Президент Казахстана в своем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана призвал к “единству-созиданию-прогрессу”



Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана посвятил теме “Единство. Создание. Прогресс.”

Он отметил масштабную работу, проводимую по преодолению последствий наводнений в ряде регионов страны.

Президент подчеркнул, что с первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана ведет активную и слаженную работу, и все это является живым воплощением солидарности и взаимопомощи граждан.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ashgabat/press/news/details/759310?lang=en

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ashgabat/press/news/details/759310?lang=ru

“«Единство. Созидание. Прогресс». Эти три слова очень точно и емко отражают суть нашего стратегического курса. По его словам, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики”, – сказал Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на расширяющийся глобальный катаклизм, растущее противостояние между различными государствами в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах. /// nCa, 26 апреля 2024 г.