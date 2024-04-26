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“Вестники весны” глазами юных натуралистов – итоги фотоконкурса в Туркменистане

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25 апреля 2024 года, Ашхабад, Туркменистан – Общественная организация “Юный натуралист” подвела итоги фотоконкурса “Вестники весны в объективе юных натуралистов”.

Конкурс, посвященный красоте пробуждающейся природы, собрал множество талантливых работ от детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. Жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы, художники и педагоги, тщательно отсмотрели все фотографии и отобрали победителя, а точнее победительницу.

Ею стала 8-летняя Маргарита Самсонова из Ашхабада. В качестве награды она получила фотосессию у самого крутого в Ашхабаде видеографа Сергея Мирзоева, а также диплом и памятный подарок.

“Мы очень рады, что наш конкурс вызвал такой интерес у детей и молодежи”, – отметила Лейли Шыхмадова, руководитель общественной организации “Юный натуралист”. – “Это говорит о том, что юные жители нашей страны неравнодушны к красоте природы и хотят бережно к ней относиться. Мы надеемся, что наш конкурс станет ежегодным и будет служить доброй традицией”. ///Юный Натуралист, 26 апреля 2024 г.

 

 

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