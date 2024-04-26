Казахстан и Пакистан запускают мультимодальный экспортный маршрут через Узбекистан и Афганистан

На днях стартовал пилотный проект по налаживанию нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее морским путем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Об этом в ходе визита в Афганистан заявил управляющий директор Казахстанских железных дорог АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министром Сериком Жумангарниным провела 24 апреля в Кабуле встречу с заместителем премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадаром, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Новый маршрут из Казахстана в Пакистан организован при участии казахстанской мультимодальной транспортно-логистической компании KTZ Express. Партнер по доставке груза – пакистанская National Logistics Cell (NLC). Экспортер – казахстанская Bio Synergy co.

По словам Урынбасарова, груз – алюмосиликатная полая микросфера – сейчас грузится в Павлодарской области. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера.

Далее автотранспортом груз пройдет через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ.

Ожидаемый срок доставки грузов до места назначения – около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.

Проект трансафганских железных дорог могут сократить время доставки грузов в регионе в 10 раз

Во время встречи Казахстан выразил готовность принять участие в строительстве трансафганских железных дорог.

Речь идет о реализации проектов строительства железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и Герат – Кандагар – Спин-Булдак. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства.

Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов.

Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами. В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю.

За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн – мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы – увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза. ///nCa, 26 апреля 2024 г.