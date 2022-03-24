ПЕРЕЧЕНЬ договоров и соглашений заключенных Туркменистаном с другими государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций

|№
|Наименование
|Дата
|1.
|Соглашение между Туркменистаном и Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций
|г. Ашхабад 02.05.1992 г.
|2.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республикой о поощрении и взаимной защите капиталовложений
|г. Пекин
21.11.1992 г.
|3.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций
|г. Ашхабад 28.04.1994 г.
|4.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии о поощрении и защите инвестиций
|г. Куала-Лумпур 30.05.1994 г.
|5.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республикой Пакистан о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Ашхабад 26.10.1994 г.
|6.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Румынии о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Бухарест 16.11.1994 г.
|7.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Словацкой Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Братислава 17.11.1994 г.
|8.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Ашхабад 09.02.1995 г.
|9.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Арабской Республикой Египет о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Каир
23.05.1995 г.
|10.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия о поощрении и защите инвестиций
|г. Ашхабад 20.09.1995 г.
|11.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Туркменабад 16.01.1996 г.
|12.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о взаимном поощрении и защите инвестиций
|г. Тегеран
23.01.1996 г.
|13.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Ереван
19.03.1996 г.
|14.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Грузия о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Тбилиси 20.03.1996 г.
|15.
|Договор между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений
|г. Бонн
28.08.1997 г.
|16.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Кабинетом Министров Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций
|г. Ашхабад 29.01.1998 г.
|17.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Абу-Даби 09.06.1998 г.
|18.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Израиль о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Иерусалим 24.05.1995 г.
|19.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индонезия о поощрении и защите инвестиций
|г. Джакарта 02.06.1994 г.
|20.
|Рамочное соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по развитию отношений в области торговли и инвестиций
|г.Вашингтон 01.06.2004 г.
|21.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Душанбе 04.10.2007 г.
|22.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Москва
25.03.2009 г.
|23.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Италия о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Рим
25.11.2009 г.
|24.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным Советом Швейцарии о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Ашхабад 15.05.2008г.
|25.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г. Манама
09.02.2011 г.
|26.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Беларусь о взаимном поощрении и защите инвестиций
|г. Ашхабад 10.12.2015 г.
|27.
|Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
|г.Ашхабад
22.11.2018 г.
|28.
|Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Болгарским Агентством по инвестициям
|г.Туркменбаши 11.08.2019 г.
/// nCa, 24 марта 2022 г. [https://invest.gov.tm/guide/view?id=28]