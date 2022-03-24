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ПЕРЕЧЕНЬ договоров и соглашений заключенных Туркменистаном с другими государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций

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 №  Наименование  Дата
  1. Соглашение между Туркменистаном и Турцией о взаимном содействии и  защите инвестиций г. Ашхабад 02.05.1992 г.
  2. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Китайской Народной Республикой о поощрении и взаимной защите капиталовложений г. Пекин

21.11.1992 г.
  3. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Французской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 28.04.1994 г.
  4. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Малайзии о поощрении и защите инвестиций г. Куала-Лумпур 30.05.1994 г.
  5. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Исламской Республикой Пакистан о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ашхабад 26.10.1994 г.
  6. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Румынии о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Бухарест 16.11.1994 г.
  7. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Словацкой Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Братислава 17.11.1994 г.
  8. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ашхабад 09.02.1995 г.
  9. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Арабской Республикой Египет о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Каир

23.05.1995 г.
  10. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Индия о поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 20.09.1995 г.
  11. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Туркменабад 16.01.1996 г.
  12. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Исламской Республики Иран о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Тегеран

23.01.1996 г.
  13. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Армения о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ереван

19.03.1996 г.
  14. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Грузия о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Тбилиси 20.03.1996 г.

 

  15. Договор между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия о  содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений г. Бонн

28.08.1997 г.
  16. Соглашение между Правительством Туркменистана и Кабинетом  Министров Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 29.01.1998 г.
  17. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Абу-Даби 09.06.1998 г.
  18. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Государства Израиль о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Иерусалим 24.05.1995 г.
  19. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Индонезия о поощрении и защите инвестиций г. Джакарта 02.06.1994 г.
  20. Рамочное соглашение между Правительством Соединенных Штатов  Америки и Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан по развитию отношений в области торговли и инвестиций г.Вашингтон 01.06.2004 г.
  21. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Душанбе 04.10.2007 г.
  22. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Москва

25.03.2009 г.
  23. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Италия о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Рим

25.11.2009 г.
  24. Соглашение между Правительством Туркменистана и Федеральным  Советом Швейцарии о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ашхабад 15.05.2008г.
  25. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Королевства Бахрейн о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Манама

09.02.2011 г.
  26. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Республики Беларусь о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 10.12.2015 г.
  27. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством  Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций г.Ашхабад

22.11.2018 г.
  28. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством  финансов и экономики Туркменистана и Болгарским Агентством по инвестициям г.Туркменбаши 11.08.2019 г.

/// nCa, 24 марта 2022 г. [https://invest.gov.tm/guide/view?id=28]

 

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