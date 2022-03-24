ПЕРЕЧЕНЬ договоров и соглашений заключенных Туркменистаном с другими государствами о поощрении и взаимной защите инвестиций

№ Наименование Дата

1. Соглашение между Туркменистаном и Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций г. Ашхабад 02.05.1992 г.

2. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республикой о поощрении и взаимной защите капиталовложений г. Пекин 21.11.1992 г.

3. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 28.04.1994 г.

4. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии о поощрении и защите инвестиций г. Куала-Лумпур 30.05.1994 г.

5. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республикой Пакистан о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ашхабад 26.10.1994 г.

6. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Румынии о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Бухарест 16.11.1994 г.

7. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Словацкой Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Братислава 17.11.1994 г.

8. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ашхабад 09.02.1995 г.

9. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Арабской Республикой Египет о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Каир 23.05.1995 г.

10. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Индия о поощрении и защите инвестиций г. Ашхабад 20.09.1995 г.

11. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Туркменабад 16.01.1996 г.

12. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о взаимном поощрении и защите инвестиций г. Тегеран 23.01.1996 г.

13. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения о поощрении и взаимной защите инвестиций г. Ереван 19.03.1996 г.