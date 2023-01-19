Президент Узбекистана посетил Сингапур – подписано восемь документов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Сингапур 16-17 января 2023 года. Во время визита он провел отдельные встречи с премьер-министром Ли Сянь Луном и президентом Халимой Якоб.

Это был плодотворный визит, который привел к подписанию восьми документов:

(1) Соглашение о сотрудничестве в области транспорта между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Министерством транспорта Республики Сингапур;

(2) Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сингапур о торгово-экономическом сотрудничестве;

(3) Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сингапур о сотрудничестве в области образования;

(4) Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Генеральными прокуратурами Республики Сингапур;

(5) Соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию государственной службы при Президенте Республики Узбекистан, Академией государственного управления и Колледжем государственной службы;

(6) Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Предприятием Сингапура по развитию двусторонних экономических отношений;

(7) Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Международным политехническим институтом Наньян, Сингапур, о сотрудничестве в целях улучшения возможностей медицинского и ИТ-персонала;

(8) Рамочное соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Политехническим институтом Темасек, Сингапур, в области инноваций и предпринимательства, прикладной науки и инженерии. /// nCa, 19 января 2023 г.