Узбекистан за скорейший запуск приграничной торговой зоны с Туркменистаном

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в среду, 28 декабря, состоялась совещание, посвященное обсуждению хода работ по созданию в Шаватском районе Хорезмской области «Узбекско-Туркменской приграничной торговой зоны – Торгового центра».

В совещании приняли участие руководители заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти, сообщает МИВТ.

Был детально проанализирован ход исполнения конкретных задач, определённых в Протоколе о создании «Узбекско-Туркменской приграничной торговой зоны – Торгового центра», подписанном в рамках государственного визита Главы Узбекистана в Туркменистан в октябре этого года.

В повестку совещания вошли следующие вопросы:

Выделение земельного участка в 3 га в Шаватском районе Хорезмской области

Разработка и согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами

Привлечение возможностей коммерческих банков для финансирования работ по проекту.

Также, обсуждены аспекты взаимодействия с туркменской стороной в рамках согласования режимов работы Торгового центра, применения льгот и преференций при налоговом администрировании, прохождении таможенного и пограничного контроля.

В министерстве подчеркнули важность скорейшего запуска торговой зоны для развития торгово-экономических отношений двух государств.

Что из себя будет представлять туркмено-узбекская зона приграничной торговли?

В октябре 2021 года стороны подписали соглашение между правительствами Туркменистана и Узбекистан «О создании и регулировании работы туркмено-узбекской приграничной торговой зоны – торгового центра». Строительство Зоны приграничной торговли ведётся на сопредельной территории двух стран в районе пункта погранперехода «Шават – Дашогуз».

В октябре 2022 в ходе официального визита Президента Мирзиёева в Ашхабад, главы Туркменистана и Узбекистана по телемосту приняли участие в торжественной церемонии закладки туркмено-узбекской торговой зоны.

Здесь будет создана современная инфраструктура, включающая в себя торговые павильоны, складские сооружения, контейнерные площадки и места работы для предпринимателей. Проект сыграет важную роль в росте взаимной торговли, активизации бизнес-контактов.

Основными направлениями деятельности ТЦ станут:

развитие современных форм международной и региональной оптовой и розничной торговли;

развитие логистических услуг, создание системы интермодальных перевозок грузов с участием автомобильного и речного транспорта, обслуживание грузоперевозчиков;

создание складских сооружений, контейнерных площадок, парковочных мест для транспортных средств, холодильных складов и других необходимых объектов.

Планируется также, что на территории торговой зоны для граждан двух стран будет действовать 10-дневный безвизовый режим. ///nCa, 29 декабря 2022 г.