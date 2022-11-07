Сотрудничество Республики Беларусь с Туркменистаном и другими государствами центрально-азиатского региона

Вячеслав Бескостый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане

После распада Советского Союза Республике Беларусь удалось сохранить дружеские отношения со всеми без исключения постсоветскими республиками Центральной Азии и, впоследствии, выстроить на основе общей истории взаимовыгодное сотрудничество, восстановить прежние и наладить новые кооперационные связи.

Немаловажным фактором, способствующим как политико-экономическому сближению, так и развитию отношений в ряде других областей, является схожее видение геополитических процессов, совместная работа в рамках интеграционных проектов и региональных международных организаций. Беларусь состоит вместе с Туркменистаном и другими постсоветскими странами в Содружестве Независимых Государств, а с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном – в Организации Договора о коллективной безопасности. Тесные связи с Казахстаном и Кыргызстаном нашли свое продолжение во взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза.

Поступательное развитие сотрудничества со странами региона в торгово-экономической сфере – в числе несомненных приоритетов Минска. Ведь Центральная Азия – это емкий, перспективный и динамично развивающийся рынок, на котором востребованы экспортируемые Республикой Беларусь товары и услуги.

С рядом стран региона успешно реализуются масштабные проекты, связанные с производственной кооперацией. Например, на территории Узбекистана действует сборочное производство белорусской техники с участием белорусского капитала – СП «Amkodor-Agrotexmash», предприятие по производству обуви «UzShoes», учредителем которого выступил белорусский холдинг «Марко», производство сварочных электродов с участием ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», реализуются совместные проекты по производству лекарственных средств. В Казахстане функционируют 7 совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования.

В Кыргызской Республике действует 54 представительства субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе сборочное производство тракторов ОАО «Минский тракторный завод».

Безусловно, важным партнером нашей страны в регионе является Туркменистан. Краеугольным камнем стала общность ценностей, продвигаемых нашими странами на международной арене. В их числе – стабильность, преемственность, диалог, нацеленность на выстраивание равноправных и уважительных отношений со всеми без исключения партнерами, неприменимость инструментария силы и давления. Беларусь и Туркменистан успешно взаимодействуют на международной арене, оказывают взаимную поддержку на выборах в органы ООН.

Дипломатические отношения между Минском и Ашхабадом были установлены 21 января 1993 года – буквально через несколько месяцев мы будем отмечать знаменательную дату – их 30-летний юбилей.

С октября 1995 года в Минске функционирует Посольство Туркменистана, в июле 2002 г. В Ашхабаде начало свою работу Посольство Республики Беларусь.

Наработанную за годы независимости договорно-правовую базу сотрудничества Беларуси и Туркменистана составляют свыше 100 соглашений различного уровня.

Важным направлением двустороннего взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. На туркменском рынке традиционно широко представлен ассортимент продуктов питания, белорусские лекарственные средства. Осуществляются поставки автомобильных шин и аккумуляторов, продукции деревообработки и ряда других наименований товаров. В народном хозяйстве Туркменистана успешно «трудится» белорусская автомобильная, тракторная и сельскохозяйственная техника. Из Туркменистана импортируются томаты белье постельное, столовое и кухонное, ткани хлопчатобумажные, одежда текстильная, посуда и предметы домашнего обихода из пластмасс, нефтепродукты.

Белорусская сторона с большим энтузиазмом восприняла восстановление прямого авиасообщения между странами, состоявшееся в октябре этого года после почти трехлетнего вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Есть все основания рассчитывать, что данный шаг не только активизирует деловые и межличностные контакты, но и придаст импульс всему спектру двусторонних отношений.

Среди ближайших планов – провести очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей министров, и, впоследствии, – заседание Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Большим потенциалом для наращивания межкультурного обмена обладает возрождение традиции взаимного проведения Дней культуры.

В силу объективных причин, связанных с пандемией, последнее такое мероприятие состоялось более трех лет назад – в октябре 2019 г. в Минске и Могилеве были проведены Дни культуры Туркменистана.

Потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере также обладает подписание в целом согласованной сторонами Программы сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Туркменистана в области культуры и искусства на очередной период. Она предусматривает активизацию сотрудничества в таких сферах культуры как кинематограф, театр, библиотечное и музейное дело, народное творчество и ряд других направлений. Белорусский и туркменский народы обладают уникальным историческим опытом и богатыми культурными традициями, часть из которых сформированы в период совместной истории. Знакомство с национальным наследием друг друга способно еще больше сблизить наши страны, взаимно обогатить их.

Без преувеличения предметом нашей гордости являлось достигнутое в период до пандемии двустороннее сотрудничество в области образования. В «лучшие годы» в высших и средне-специальных учебных заведениях Беларуси обучалось более 10 тыс. граждан Туркменистана, однако в 2021/2022 учебном году в силу объективных причин, этот показатель снизился до 6,5 тыс. человек. Вместе с тем, даже сегодняшние скромные цифры – это более 20 процентов от общего количества иностранных студентов.

Беларусь – толерантная и мультикультурная страна, здесь легко адаптируются представители самых разных стран. Учреждения высшего образования гордятся многолетним опытом обучения и условиями для иностранцев: действуют программы кураторства первокурсников, развит институт студенческих землячеств. Например, в 17 белорусских учреждениях высшего образования созданы и функционируют туркменские землячества, общей численностью 2,8 тыс. человек.

Белорусская сторона искренне ценит доверие граждан Туркменистана нашей системе образования, воспринимает данное направление сотрудничества как своеобразную инвестицию в будущее двусторонних отношений между странами и рассчитывает на постепенное восстановление числа туркменских первокурсников, приезжающих в Минск и другие города Беларуси.

Несмотря на влияние ряда внешних факторов, у отношений со странами региона и Туркменистаном, в частности, несомненно есть большие перспективы. Их дальнейшее поступательное развитие в полной мере отвечает интересам как Беларуси, так и наших партнеров./// nCa, 7 ноября 2022 г.

Об авторе: Бескостый Вячеслав – Посол Беларуси в Туркменистане с октября 2019 года. В 2012-2018 годы занимал пост Посла Беларуси в Федеративной Республике Нигерия (по совместительству в Республике Гана, Габонской Республике, Республике Гамбия, Республике Камерун, Республике Кот-д’Ивуар, Республике Мали, Республике Сенегал и Тоголезской Республике).

Будучи карьерным дипломатом, работал в Посольствах Беларуси в Королевстве Нидерландов и Японии.

Посол Вячеслав Бескостый с отличием окончил факультет права и экономики Гродненского государственного университета им.Я.Купалы по специальности «международные экономические отношения». Прошел углубленный курс по макроэкономике и финансовому анализу Объединенного Венского института, Австрия.

Работал на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей и Министерстве иностранных дел.