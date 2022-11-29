Туркменистан и Корея готовят соглашение о гарантировании инвестиций

Туркменистан и Корея готовят ряд соглашений, призванных укрепить двухстороннее экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В ходе встречи в понедельник в Сеуле Председатель Номинальной Ассамблеи Кореи Ким Чжин Пхё и Председатель верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы скорейшего подписания двустороннего соглашения о гарантировании инвестиций, сообщается в пресс-релизе корейского парламента.

Помимо того, как заявил спикер парламента Кореи, после завершения внутренних процедур в обеих странах готовится к подписанию соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Туркменистаном, нацеленное на расширение экономического партнерства.

В ходе встречи стороны обговорили динамику сотрудничества в области экономики, энергетики и инфраструктуры, а также диверсификацию взаимодействия в газовой, информационно-коммуникационной сферах и в области лесного хозяйства.

Ким Чжин Пхё также выразил надежду на то, что переговоры по соглашению о гарантировании инвестиций будут завершены в кратчайшие сроки, что позволит активизировать инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

По мнению главы корейского парламента, такие проекты как Центр профессиональной подготовки кадров для газовой отрасли Корейского фонда международного сотрудничества (KOICA) (открыт в Туркменистане в сентябре 2020 года) и Центр доступа к информации (открыт в феврале 2022 года) могут стать основой для диверсификации сотрудничества и роста в двухсторонних отношениях. ///nCa, 29 ноября 2022 г.