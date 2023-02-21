Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева и туркменские вузы готовят ряд соглашений

Астраханский госуниверситет имени В. Н. Татищева и Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова, Международный университет гуманитарных наук и развития Туркменистана, Институт международных отношений МИД Туркменистана подпишут договора о сотрудничестве. Проекты документов находятся на стадии согласования, сообщает пресс-служба АГУ.

Проректор по международной деятельности АГУ Ангелина Фадина рассказала об основных соглашениях и проектах университета с Туркменистаном.

Для укрепления и развития дружеских, экономических и гуманитарных связей с научными и образовательными организациями страны-партнёра, представительством Россотрудничества, консульством Туркменистана в РФ (г. Астрахань) и другими учреждениями АГУ заключил ряд соглашений и провёл совместные крупные мероприятия и встречи:

В 2019 году было заключено соглашение с Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина, в рамках которого предусмотрена реализация проектов в сфере образования.

В 2022 году подписано соглашение с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, совместно разработана дорожная карта, предусматривающая реализацию образовательных, научных и культурных проектов. Кроме того, АГУ взаимодействует с вузом-партнёром в рамках деятельности Комиссии по науке, исследованиям и технологиям Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

По итогам визита проректора по международной деятельности АГУ Ангелины Фадиной в г. Ашхабад в рамках Российско-Туркменского бизнес-форума вуз достиг договорённостей о дальнейшем развитии сотрудничества с образовательными и научными организациями Туркменистана по приоритетным направлениям.

«Министерство образования Туркменистана на официальном сайте опубликовало московский международный рейтинг вузов „Три миссии университета“, в который вошёл Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева. Это открывает новые возможности для абитуриентов из Туркмении в получении высшего образования в нашем университете, признанного на международном уровне», – подчеркнула Фадина.

По ее словам, Туркменистан является одним из стратегических партнёров АГУ.

«Крепкие деловые и дружеские связи, реализация совместных проектов, ориентация на обучающихся — граждан Туркменистана, составляющих основной контингент иностранных студентов в университете, — результат кропотливо проделанной работы. В связи с этим рекомендация Астраханского госуниверситета для обучения граждан Туркменистана — ещё один шаг к укреплению наших позиций в сфере сотрудничества с образовательными и научными организациями дружественной страны», — добавила проректор АГУ.

В настоящее время в Астраханском госуниверситете обучаются более 600 студентов — граждан Туркмении, а за последние три года выпускниками вуза стали свыше 900 человек.///nCa, 21 февраля 2023 г.