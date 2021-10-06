Французский институт в Ашхабаде встретится онлайн с известным канадским писателем

Эльвира Кадырова

Посольство Канады в Анкаре и Французский институт в Ашхабаде проведут 13 октября, в среду, онлайн-встречу с франкоязычным канадским писателем Пьером-Ивом Вильнёвом.

На встречу приглашаются студенты-юниоры уровня B1 и B2 (от 11 до 16 лет).

Пьер-Ив Вильнев – автор серии книг “Gamer”, действие которых происходит в мире видеоигр. Отрывки из Gamer 1 и 2 будут отправлены записавшимся на встречу.

Встреча будет проходить 13 октября в 18:30 онлайн, запись по электронному адресу ift.culture@gmail.com

В понедельник, 11 октября, в связи с подготовкой к онлайн-встрече с писателем, Французский Институт организует шестую встречу своего разговорного клуба, предназначенного для юниоров (от 11 до 15 лет).

Справки по телефону : 36 83 70, 36 83 71, 36 83 72

Facebook серии Gamer: https://www.facebook.com/SERIEGAMER

Facebook Пьера-Ива Вильнева: https://www.facebook.com/PierreYvesVilleneuveAutor

Инстаграм Пьера-Ива Вильнева: @ pierre.yves_villeneuve

/// nCa, 6 октября 2021 г.