В ИМО МИД Туркменистана состоялась презентация новой книги Президента

11 мая 2021 года в конференц-зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация новой книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Белый город Ашхабад», выход в свет которой стал уникальным подарком к 140-летию туркменской столицы.

На мероприятии приняли участие ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты ВУЗов страны, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, представители СМИ. Также на презентации в онлайн режиме приняли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы Туркменистана за рубежом.

Открывая мероприятие, ректор ИМО МИД Туркменистана Дж.Гурбангельдыев отметил, что в содержательной и снабженной богатыми иллюстрациями новой книге главы государства подробно рассказывается об истории столицы и ее сегодняшнем дне.

Также на мероприятии выступили послы государств, чьи столицы являются побратимами города Ашхабад, в частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане А.Кучкаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Ц.Найчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Е.Сапиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Туркменистане Т.Орал.

Кроме того, свои выступления озвучили ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Э.Айдогдыев, ректор Института мировых языков им. Д.Азади М.Кулиева и другие.

Участники презентации отметили, что книга «Белый город Ашхабад» прибавляет гордость к родной столице и позволяет лучше оценить уникальную красоту, архитектурные особенности города. Было рассказано об историческом развитии и преобразовании главного города страны. Были отмечены несколько объектов столицы, вошедших в «Книгу мировых рекордов Гиннеса». Также выступавшие рассказали о крупных международных мероприятиях, проведенных в Ашхабаде.

По завершении мероприятия, участники презентации приняли Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. /// nCa, 12 мая 2021 (опубликовано МИД Туркменистана, 11 мая)