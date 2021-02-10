ЕБРР приглашает на тренинг по цифровому маркетингу и продажам

Европейский Банк Реконструкции и Развития объявляет о проведении онлайн-тренинга «Цифровой маркетинг и продажи», который состоится 01-04 марта 2021 г. и 24-27 марта 2021 года.

Ни для кого уже не секрет, что развитие бизнеса в современном мире немыслим без информационных технологий. Любому бизнесу нужен стабильный рост продаж. И если хотите, чтобы ваш товар/услуга были успешными и востребованными, продвижение бизнеса в интернете — это не прихоть, а необходимость.

Социальные сети развиваются семимильными шагами. Любая, даже самая маленькая компания уже просто обязана иметь свою страничку. Маркетинг в социальных сетях даже получил своё собственное название – SMM. Все бренды, даже мировые лидеры рынка присутствуют в соцсетях. Это возможность стать ближе к потребителю и установить с ними диалог.

Этот онлайн-семинар поможет вам понять, как эффективно запустить и развивать онлайн-продажи товаров и услуг и использовать онлайн инструменты для продвижения собственного бизнеса в Интернете.

Материалы курса разработаны компанией APPLICATIO Training & Management (Германия) в сотрудничестве с CEFE (Сербия). Тренинг проведут два опытных тренера, за плечами которых более 14 лет практики в e-commerce проектах.

Участие в тренинге бесплатное, финансируется Европейским Союзом.

Более подробная информация, а также Форма заявки на участие, приложены к данному письму.

Участие в тренинге бесплатное и финансируется Европейским Союзом.

Заявки на участие просим отправить на адрес orazovaz@ebrd.com не позднее 19 февраля 2021 года.///ЕБРР Туркменистан