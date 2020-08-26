Конституция Республики Казахстан и ее значение

30 августа 2020 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Республики Казахстан на всенародном референдуме.

За эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, обеспечила мир, согласие и процветание, поступательное развитие страны, повышение благосостояния казахстанцев, рост доверия и уважения к молодому и устремленному в будущее государству.

Проводимая в Казахстане государственная политика нацелена на полноценную реализацию конституционных ценностей. Долгосрочные программы развития – Стратегии «Казахстан-2030», «Казахстан-2050» и другие судьбоносные документы, явились основой для проведения активной целенаправленной работы по всемерному раскрытию потенциала Конституции во всех сферах жизнедеятельности.

Процесс подготовки и принятия Конституции Республики Казахстан

Действующий Основной Закон страны является результатом многолетнего коллективного труда, у истоков которого стоял Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев, сумевший в тот непростой период сплотить вокруг себя миллионы казахстанцев и выступавший генератором идей при разработке его проекта.

При подготовке проекта Основного Закона Президент страны лично изучил более 20 конституций разных стран мира. В обсуждении проекта приняли участие более 3 млн. казахстанцев.

Постановлением Главы государства от 22 мая 1995 года № 2292 для проведения независимой экспертизы проекта новой Конституции был создан Экспертно-консультативный совет при Президенте Республики в составе девяти казахстанских юристов и трех иностранных экспертов.

На второй сессии Ассамблеи народа Казахстана, проведенной 30 июня 1995 года, Президент страны выступил с докладом «Осмысление пройденного и дальнейшее демократическое реформирование общества» и впервые представил проект новой Конституции Республики Казахстан. Он был одобрен Ассамблеей, которая призвала народ Казахстана проголосовать за него.

30 июня 1995 года проект Основного Закона был опубликован для всенародного обсуждения. В течение месяца состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений и поступило около 30 тысяч предложений и замечаний. Несмотря на то, что в целом идеология и основное содержание проекта сохранились, в 55 статей были внесены 1100 поправок и дополнений.

Указом Президента Республики от 28 июля 1995 года проект Конституции был вынесен на республиканский референдум 30 августа.

В референдуме приняли участие 8 млн. 91 тыс. 715 граждан Республики (90,58 процентов от числа всех лиц, внесенных в списки для голосования). В поддержку новой Конституции высказались 7 млн. 212 тыс. 773 человека, или 89,14 процента проголосовавших. Против – 800 839 человек, или 9,9 процента. Признаны недействительными 78 тыс. 103 бюллетеня.

В итоге, 30 августа 1995 года на республиканском референдуме была принята действующая Конституция Республики Казахстан.

Что дала Конституция 1995 года

С принятием Конституции Казахстана завершился процесс юридического оформления казахстанской государственности и было положено начало повсеместным преобразованиям, результаты которых сегодня удивляют многих.

Конституция позволила решить основную задачу переходного периода – обеспечить формирование нового субъекта международных отношений – Казахстана – исключительно в правовых рамках. В этот непростой период стране удалось избежать вооруженных либо иных массовых столкновений и конфликтов, которые имели место в других странах. Прогрессивные юридические принципы, заложенные в текст Конституции, обеспечили плавный переход страны на независимый путь развития.

В пункте 1 статьи 1 Конституции определены качества нового Казахстана, который утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Это означает, что государство не имеет более важной задачи, чем забота о человеке, его благополучии. Права и свободы человека определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов, являются основополагающими при разработке и принятии законов. Возведение конкретной разновидности прав и свобод до конституционного уровня и объявление в Конституции об их гарантированности предполагает возложение на государство особой обязанности обеспечить реализацию этих прав и свобод.

Конституция Республики закрепила принцип равенства всех перед законом и судом, идеологическое и политическое многообразие, комплекс личных, социально-экономических, политических, культурных и иных прав и свобод человека и гражданина.

Провозглашенный еще на заре независимости Президентом Республики тезис «сначала экономика, потом политика», вытекающий из конституционного принципа экономического развития на благо всего народа (пункт 2 статьи 1 Основного Закона), придал мощный толчок формированию в стране рыночной экономики с социально ориентированной направленностью. Признание и равная защита государственной и частной собственности, свобода предпринимательства, неприкосновенность собственности, закрепленные в Конституции Республики, являются важной гарантией формирования и функционирования свободного рынка и развития бизнеса.

Конституция определила президентскую форму правления, территориальную целостность страны и неприкосновенность суверенитета.

Согласно Конституции Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент выступает символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и их ответственность перед народом.

В статье 2 Основного Закона закреплено, что суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории. Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления.

Конституция решила вопрос о соотношении национального и международного права, что позволяет стране принимать участие в деятельности международных организаций, быть инициатором интеграционных процессов и проводить многовекторную внешнюю политику.

Сегодня в Казахстане успешно работает двухпалатный Парламент, эффективно функционируют органы исполнительной власти во главе с Правительством, развита и совершенствуется независимая судебная система.

Одним из важных институтов, обеспечивающих режим законности в стране, является прокуратура.

Деятельность Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, адвокатуры, нотариата и других институтов направлена на охрану конституционных прав и свобод человека и гражданина. Защиту суверенитета страны обеспечивают органы национальной безопасности.

Согласно Конституции в Казахстане учрежден специальный орган – Конституционный Совет, который обеспечивает верховенство Конституции на всей территории Республики. Он не входит в судебную систему, является самостоятельным и независимым государственным органом. Конституционный Совет был сформирован в феврале 1996 года.

Кроме того, в Казахстане создан и успешно функционирует уникальный институт с конституционным статусом – Ассамблея народа Казахстана. Она способствует становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического общества, последовательному единению Нации и играет большую роль в укреплении мира и согласия в стране.

Конституция Казахстана является ядром национальной политико-правовой системы, юридической основой государственности и суверенитета страны, законности и правопорядка, фундаментом, на котором базируется все законодательство и правоприменительная практика. Сегодня граждане Казахстана обращаются к ней как к важнейшему и эффективно работающему правовому документу. /// nCa, 26 августа 2020 г. (в сотрудничестве с Посольством Казахстана, Ашхабад)