ЕС и Центральная Азия: новые возможности для совместной работы над зеленым будущим

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности / вице-президент Европейской комиссии (HR / VP) Жозеп Боррель Фонтеллес.

28 января 2020 года друзья из Центральной Азии, Афганистана и Европейского Союза соберутся в Берлине на организованную Министерством иностранных дел Германии конференцию под названием «Зеленая Центральная Азия». Я с большим удовольствием принял приглашение на эту конференцию по двум причинам:

Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько неотложной является необходимость решения проблемы изменения климата и насколько важно нам сейчас мобилизовать всех для ее решения. Научные данные предельно ясны: мы стоим на пороге настоящего климатического кризиса. Изменение климата — одна из самых серьезных стоящих перед нами геополитических проблем. Изменение климата создает проблемы перераспределения внутри ЕС и за его пределами и является движущей силой развития нестабильности и миграционного давления. Оно порождает проблемы в сфере социальной справедливости, вызывает напряженность и создает угрозу для прав человека. Борьба с этими многогранными угрозами не может быть уделом лишь только специалистов в области климата. Она должна быть в центре нашей внешней политики.

Европа готова возглавить глобальную борьбу с изменением климата. В декабре 2019 года мы утвердили инициативу «Европейский зеленый курс», в соответствии с которой ЕС обязуется добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Но ЕС ответственен лишь за 9% мировых выбросов, поэтому необходимо, чтобы к нам присоединились другие страны.

Вторая причина заключается в том, что конференция представляет отличную возможность подтвердить обязательства ЕС по укреплению сотрудничества со странами Центральной Азии. На самом деле наши взаимоотношения вступили в новую фазу. В прошлом году министры иностранных дел ЕС приняли новую Стратегию в отношении стран Центральной Азии с конкретной целью активизировать наше взаимодействие с регионом, чтобы он стал более стабильным, процветающим и взаимосвязанным пространством. Мы видим огромный потенциал для расширения регионального сотрудничества в Центральной Азии, а главы стран Центральной Азии разделяют данную точку зрения, о чем они заявили на саммите в ноябре прошлого года в Ташкенте.

Борьба с изменением климата является наивысшим приоритетом для нашего партнерства, поскольку Центральная Азия особенно сильно пострадала от этой проблемы. За последние три десятилетия среднегодовые температуры в регионе уже повысились на 0,5 градуса по Цельсию, а из-за засух и нехватки воды было нарушено функционирование целых экосистем. Исчезновение Аральского моря является наглядной иллюстрацией негативных последствий изменения климата. В данном случае, проблема касается не только экологии, но и представляет собой катастрофу для целых общин, проживающих на его бывших берегах.

ЕС — в отличие от некоторых других ваших партнеров — может предложить поистине региональный и трансграничный подход к решению проблем в Центральной Азии. Мы накопили богатый опыт, которым готовы поделиться. Например, наши системы торговли квотами на выбросы, которые помогут регионам адаптироваться к процессу отказа от использования угля, или ноу-хау в области экологически чистых, возобновляемых источников энергии. Будучи ведущим мировым донором в сфере финансирования борьбы с изменением климата, мы обладаем средствами для оказания требуемой помощи. Вместе с нашими государствами-членами мы обеспечиваем более 40% мирового государственного финансирования борьбы с изменением климата.

Центральная Азия уже извлекает пользу из ряда финансируемых ЕС проектов. Одной из основных поддерживаемых нами региональных инициатив является Платформа сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией в области охраны окружающей среды и водных ресурсов, учрежденная в 2009 году. Следующее совещание ее Рабочей группы состоится 12-13 февраля в Брюсселе.

Другой ключевой инициативой ЕС является Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP), которая способствует региональному сотрудничеству в области энергетической и водной безопасности. Эта программа способствовала диалогу между правительствами стран Центральной Азии по вопросам общего управления водными ресурсами, такими как бассейн Аральского моря, благодаря поддержке региональных организаций, таких как Международный фонд спасения Арала (IFAS). Афганистан, основное прибрежное государство Амударьи, будет включен в программу в ходе ее следующего этапа реализации.

Европейский Союз на протяжении почти десяти лет также вовлечен в деятельность по обеззараживанию расположенных в Центральной Азии устаревших объектов по добыче урана. ЕС инвестировал 41 млн. евро для поддержки планов Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана в отношении семи приоритетных устаревших объектов по добыче урана в Ферганской долине, «житнице» региона.

Я также с нетерпением жду конференции «Вода для устойчивого развития», которая будет организована правительством Таджикистана в июне этого года в Душанбе. Мы надеемся, что Конференция внесет вклад в реализацию Целей ООН в области устойчивого развития и привлечет политическое внимание на высоком уровне к растущей проблеме по вопросам управления водными ресурсами. В целях содействия сотрудничеству в области трансграничных вод, ЕС призывает те страны Центральной Азии, которые еще не сделали этого, в частности Кыргызстан и Таджикистан, присоединиться к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой в Хельсинки в 1992 году.

В рамках своего мандата я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить поистине глобальное сотрудничество в области борьбы с изменением климата. ЕС готов сыграть свою роль и работать с партнерами по всему миру, в том числе с теми, кто уже ощущает драматические последствия изменения климата, например в Центральной Азии. /// nCa, 27 января 2020 г.