Казахстан проведет экономический форум ЕС-Центральная Азия

В 2023 году в Алматы, Казахстан, состоится очередной Экономические форум ЕС-Центральная Азия. Об этом сообщается в Совместном заявлении Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

С текстом Заявления можно ознакомиться здесь: https://www.eeas.europa.eu/eeas/kazakhstan-%E2%80%93-eu-joint-statement-deputy-prime-minister-%E2%80%93-minister-foreign-affairs-republic_en?page_lang=ru

«Мы вновь подтверждаем наше стремление к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. В качестве следующего шага мы с нетерпением ждем проведение Экономического форума ЕС – Центральная Азия в Алматы, Казахстан, в 2023 году», – отмечается в документе.

Впервые высокопоставленные чиновники из ЕС и Центральной Азии собрались на экономический форум в ноябре 2021 года в Бишкеке, Кыргызстан. Тогда было решено, что Форум будет проводиться ежегодно, поочерёдно в каждой из столиц стран-участниц.///nCa, 3 февраля 2023 г.