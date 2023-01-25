Поддержка зеленой энергетики и эффективного распределения водно-энергетических ресурсов – приоритеты Евросоюза в Центральная Азия

Представители правительств стран Центральной Азии, Европейского Союза и государств-членов ЕС, ответственные за политику в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов, делегаты от международных, региональных и неправительственных организаций встретятся на Седьмой Конференции высокого уровня ЕС–Центральная Азия 23-24 февраля 2023 года в Риме, Италия.

О том, какие вопросы будут рассматриваться в ходе форума и о повестке ЕС в регионе Центральной Азии в области зеленой энергетики рассказал в интервью DW глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Баур.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь – Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА – энергоэффективность и ВИЭ

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По словам Баура, конференция преследует две основные цели. «Первая – после геополитических событий прошлого года в Европе и мире, укрепить сотрудничество между ЕС и странами Центральной Азии (ЦА). Вторая – дальнейшее стимулирование сотрудничества между центральноазиатскими странами внутри региона», – сказал он.

Евросоюз ЕС поддерживает инициативы стран ЦА по адаптации к изменению климата и сокращению выбросов парниковых газов. И как полагает дипломат, ЕС может поделиться хорошими примерами, которые могут быть внедрены в Центральной Азии.

Он напомнил о том, что страны-члены ЕС, такие как Франция, Италия и Германия, а также Еврокомиссия, уже реализуют ряд проектов в области воды, энергии и изменения климата в Центральной Азии. Некоторые из них финансируется со стороны ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк).

В ноябре прошлого года была запущена инициатива Team Europe по воде, энергии и изменению климата, которая свяжет все существующие инициативы для достижения лучшего эффекта.

«Первоначальный общий вклад ЕС в эту инициативу составляет 50 миллионов евро. Еще 150 миллионов евро поступит в виде вкладов от государств-членов ЕС. Эти суммы будут увеличиваться за счет новых проектов, которые появятся в ближайшие годы. Со стороны ЕС у нас будут дополнительные фонды для инвестиционных гарантий», – рассказал Баур.

Также представитель ЕС указал на необходимость разработки правовой базы для сотрудничества стран ЦА в области водно-энергетических ресурсов.

«По оценкам европейских экспертов, в принципе, водных ресурсов в регионе достаточно, но могут возникать ситуации водного дефицита. Необходима более эффективная система распределения воды. Мы уверены, что альтернативы широкому сотрудничеству по совместному управлению водными ресурсами просто не существует. Это также касается и энергетических ресурсов», – подчеркнул он.

В целом же главным фокусом ЕС в регионе Центральной Азии остается поддержка ВИЭ и продвижение энергоэффективности.

«В Кыргызстане и Таджикистане есть огромный потенциал для гидроэнергетики, который уже частично используется. В южном Казахстане, Узбекистане и Туркменистане огромный потенциал для солнечной энергетики. В Казахстане есть несколько регионов, которые входят в число самых лучших регионов в мире для развития ветроэнергетики», – отметил Баур.

Он добавил, что в отличие от Европы, в Центральной Азии есть огромные территории для строительства работающих на ВИЭ электростанций, однако этот потенциал пока еще не используется в полной мере.

Отвечая на вопрос о готовности Европы инвестировать в развитие альтернативной энергетики в Центральной Азии, глава сотрудничества по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане пояснил, что правительства стран-членов ЕС и институты ЕС готовы оказать поддержку, в том числе через техническое содействие. Также имеется заинтересованность со стороны европейских банков и компаний инвестировать в проекты в регионе. ///nCa, 25 января 2023 г.