Евросоюз и Центральная Азия обсудят в Самарканде возможности цифровой, транспортной и энергетической связуемости

18 ноября 2022 года в Самарканде состоится конференция по взаимоcвязанности между ЕС и Центральной Азией – «Глобальный шлюз».

В рамках глобальных усилий по «лучшему восстановлению» после пандемии COVID-19 и для смягчения социально-экономических последствий нового геополитического контекста ЕС и страны Центральной Азии совместно работают над поддержкой стремления Центральноазиатских стран к модернизации, увеличению инвестиций, цифровизации, облегчению торговли внутри и за пределами региона и диверсификации своих транспортных маршрутов.

В этом контексте Европейский Союз (ЕС) активно поддерживает переход Центральной Азии к устойчивому, климатически нейтральному и инклюзивному росту, основанному на демократии и верховенстве закона. Учитывая общую историю и вызовы, с которыми сталкиваются экономики региона, а также их развивающиеся связи, тесно скоординированные региональные меры принесут дополнительную пользу.

Самаркандская Конференция предоставит платформу для внутрирегионального и межрегионального диалога по общим решениям, которые помогут претворить в жизнь цели устойчивости, процветания и регионального сотрудничества, изложенные в Стратегии ЕС по Центральной Азии.

В ходе первого заседания конференции будет подготовлена почва для более глубокого обсуждения основных проблем и возможностей в трех приоритетных областях Конференции — цифровой портал, транспортный портал и зеленый портал к восстановлению и переходу.

На пленарном заседании “Видение взаимосвязанности Центральной Азии и Европейского Союза”

планируются презентации и обсуждения с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Три параллельные сессии сфокусируются на таких темах, как цифровизация, транспорт, энергетика и водные ресурсы.

В числе ключевых спикеров конференции – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности/Вице-президент Европейской комиссии, Ютта Урпилайнен, Комиссар ЕС по международному партнерству, а также главы МИД пяти стран Центральной Азии.

Подробнее о форуме и регистрации для участия: https://eucaconnectivity.uz/ru/

///nCa, 18 октября 2022 г.