Землетрясение в Турции, Сирии – Большая Центральная Азия должна использовать свои транспортные сети, другие ресурсы для немедленной работы по оказанию помощи и долгосрочных решений

Анализ nCa

Число жертв и разрушений, вызванных землетрясениями в Турции и Сирии 6 и 7 февраля 2023 года, колоссальное. Согласно последним сообщениям, по состоянию на утро 8 февраля 2023 года число погибших составляет около 8000 человек.

Все пять стран Центральной Азии действовали оперативно и отправили свои первые партии гуманитарных грузов, а также группы специалистов по оказанию помощи и медиков в пострадавшие провинции Турции. Все так, как и должно было быть.

Для количественной оценки масштабов разрушения потребуется некоторое время, – оказание помощи и восстановление займут по меньшей мере несколько месяцев. Восстановление нормальной жизни, возможно, займет годы, поскольку огромный ущерб нанесен в 10 провинциях Турции.

Одной из ближайших задач является составление карты ущерба. Это первый шаг. Все остальное будет зависеть от того, насколько комплексно это будет сделано.

Картирование ущерба будет непрерывным процессом, поскольку данные необходимо будет обновлять в режиме реального времени.

Возникает необходимость в координации. Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) необходимо будет вмешаться, главным образом для поиска долгосрочных решений.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции (AFAD) является в данном случае естественным партнером УКГВ.

Параллельное с составлением карт ущерба, необходимо уделить приоритетное внимание характеру гуманитарных грузов, которые прибывают почти ежечасно из стран по всему миру. В аэропортах пострадавших районов Турции пространство для посадки, обработки и хранения грузов ограничено, и его следует использовать для груза, который требуется немедленно.

Гуманитарный груз не первой необходимости может быть отправлен на более позднем этапе.

Большая Центральная Азия как регион с хорошими коммуникациями благодаря своим развитым железнодорожным и автомобильным сетям может принять участие в планировании помощи и восстановлении, которое будет зависеть от точности и анализа карт ущерба.

Это работа не только для правительств. В случае катастрофы такого масштаба крайне важно обратиться ко всему населению с призывом отреагировать любым доступным им способом. В каждой стране Центральной Азии есть свое собственное министерство по чрезвычайным ситуациям или аналогичные структуры. Эти министерства и структуры располагают ресурсами для того, чтобы направлять усилия туда, где они требуются.

Следующим шагом было бы правильное определение приоритетов в координации с УКГВ и AFAD в отношении потребностей в гуманитарных грузах и добровольцах, которые необходимы немедленно.

Многочисленные маршруты между странами Большой Центральной Азии, соединяющиеся с Турцией, должны быть использованы для доставки грузов и добровольцев в пострадавшие провинции Турции. Это потребовало бы скоординированного подхода к использованию имеющихся автомобильных, железнодорожных и мультимодальных вариантов. В этой ситуации также необходимо глубокое и целенаправленное государственно-частное партнерство.

По сути, это обязательство на низовом уровне – люди обращаются к людям.

Это возвращает нас к вопросу о нанесении ущерба на карту.

Когда мы говорим о картировании ущерба, мы имеем в виду не только спутниковые снимки и наземную оценку физического ущерба. Мы имеем ввиду потери, понесенные каждой семьей в виде смертей и травм, ущерб имуществу и лишение средств к существованию.

Для нас картирование ущерба требует целостного подхода. Разделение оценок приведет к фрагментации действий по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению.

Следующей частью оценки ущерба логично было бы сопоставить требуемые ресурсы с имеющимися.

Оценка с нуля покажет, что требуется, и люди и правительства в Большой Центральной Азии ответят тем, что они в состоянии предложить.

Именно при сопоставлении требуемых и доступных ресурсов поможет использование технологий искусственного интеллекта. ИИ может направлять усилия правительств и людей на решение различных вопросов.

Люди в Большой Центральной Азии хотят внести свой вклад. Их сердца болят, их души в отчаянии. Это гонка со временем.

Более того, ежедневно извлекаемые уроки должны помочь лучше подготовиться к вызовам завтрашнего дня. /// nCa, 8 февраля 2023 [Фото – Daily Mail, CBS, MetroUK]