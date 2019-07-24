В ходе телефонного разговора Президент Туркменистана поздравил узбекского коллегу с днем рождения

Новости и комментарий nCa

Президент Бердымухамедов в телефонном разговоре в среду поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 62-летием.

Лидеры обсудили перспективы укрепления сотрудничества, в том числе в сфере реализации региональных инициатив, касающихся транспортных подключений и экономической интеграции.

Помимо того, что беседа стала жестом солидарности с братским соседним государством, дополнительный вывод, вытекающий из данного телефонного разговора заключается в том, что это событие кладет конец спекуляциям о здоровье туркменского президента, которые были основаны на неясном и буквально неслыханном источнике.

После появления слухов о предполагаемой смерти президента Туркменистана туркменское правительство не проявило никакой прямой реакции, за исключением опровержений со стороны своих посольств в Москве и Бишкеке.

Возможно, важный урок, который следует извлечь из этого эпизода, заключается в том, что СМИ не должны забывать о своей моральной ответственности за проверку подлинности фактов перед публикацией информации.

Кроме того, всё это служит проявлением той стороны туркменского менталитета, которая заключается в важности спокойного и взвешенного отношения к ситуации.

Одновременно важно отметить, что президент Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля 2019 года.

Как президент страны, он вынужден пребывать долгие и нерегулярные часы в центре внимания и, как следствие, не получает возможности уделять достаточно времени своей семье и близким друзьям. Отпуск – единственный период, когда глава государства может проводить полноценное количество времени с семьей и друзьями.

Как и все остальные люди, он имеет приоритетное право на спокойное времяпрепровождение в отпуске.

Это взаимосвязанный мир, и каждая информация, истинная или ложная, разлетается по всему земному шару за считанные минуты.

Вопрос здесь заключается в следующем: с какой целью был запущен слух о кончине президента Туркменистана и послужил ли он намеченной цели?

Если цель состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, то никаких признаков нестабильности после этого слуха не наблюдается. Правительство и весь государственный и частный сектор функционируют как обычно.

Если целью было посеять панику в туркменском обществе, то и эта задача также не была достигнута, потому что туркменский народ не склонен к панике на основании хрупких слухов.

Единственная цель, которая действительно была достигнута, заключается в том, что к некоторым СМИ утрачено доверие.

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что грань между профессиональными медиа и социальными сетями стирается в гонке за известностью. Тем не менее, следует понимать, что популярность не приравнивается к доверию.

Профессиональные СМИ должны помнить, что каждая новость, которую они распространяют, либо способствует росту их авторитета, либо умаляет его. —— Имедиа-учреждение ничто из себя не представляет бездоверия. /// nCa, 24 июля 2019 г.