Конвенция о правовом статусе Каспия готова к подписанию главами государств – МИД РФ

Несколько часов назад в Москве завершилось очередное заседание Совета министров иностранных дел пяти прикаспийских государств Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Одним из краеугольных вопросов повестки нынешней встречи стало детальное обсуждение окончательного варианта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытым ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст Конвенции готов», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции.

В ближайшее время сторонам предстоит провести редакторскую доработку документа и перевести его на государственные языки стран-участниц.

Конвенция будет вынесена на одобрение и подписание главами прикаспийских государств в ходе Пятого саммита, намеченного к проведению в Казахстане в первой половине следующего года.

Завершена почти двадцатилетняя работа над фундаментальным юридическим инструментом, который даст четкий ответ на вопрос о том, чем является Каспий – озером, морем, или водоемом с особым правовым режимом.

Фактически, к настоящему времени все пункты, касающиеся содержания Конвенции, были последовательно урегулированы. Нерешенным оставался лишь один значимый вопрос, касающийся углеводородных ресурсов, разработка которых напрямую зависит от правого статуса.

Вероятно, еще слишком рано что-либо утверждать, однако, следует отметить, что консенсус по правовому режиму Каспийского водоема лежит в одной плоскости с существующей договорно-правовой базой, которая представлена Соглашением о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов, Соглашением о сотрудничестве в области гидрометеорологии, Соглашением о сотрудничестве в области безопасности мореплавания и др. ///nCa