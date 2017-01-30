Туркменистан –понимание поставленных задач: Акцент на индустриализации и наращивании экспорта

Ашхабад, 29 января— По комментариям Президента Бердымухамедова, озвученным на заседании Кабинета министров в пятницу, можно сделать вывод, что Туркменистан уделит больше внимания таким вопросам, как индустриализация, стимулирование экспорта и производство импортозамещающей продукции.

Обновленная стратегия и планы будут представлены, как ожидается, после президентских выборов в следующем месяце, но уже сейчас очевидно сильное стремление к сокращению зависимости страны от углеводородных доходов.

Реализация поставленной задачи непосредственно связана с созданием промышленных предприятий и производственных мощностей, нацеленных на снижение доли импорта. Такие меры позволят сэкономить ценную иностранную валюту и создать новые рабочие места. Электронная промышленность была выбрана в качестве новаторской области, где, вероятно, вначале производство будет основано на сборке продукции, с последующим постепенным отказом от импортных деталей, в зависимости от возможностей местного производства и уровня поглощения конечной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В некоторых случаях, государственный сектор выступает единственным потребителем – например, производство уличных фонарей и элементов придорожного декора. Но даже тут преимущество состоит в экономии иностранной валюты и создании новых рабочих мест.

С учетом того, что в окрестностях всех крупных населённых пунктов сегодня строятся тепличные хозяйства, в перспективе в Туркменистане сложится избыток плодоовощного производства. Это, в свою очередь, приведет с созданию агропромышленных предприятий по переработке и производству готовой продукции. Например, производство безалкогольных напитков и кондитерских изделий с использованием дынь и арбузов.

Вместе с этим, в Туркменистане во всех направлениях активно налаживается автомобильное, железнодорожное, воздушное и морское сообщение.

Иностранным партнерам следует продумывать несколько шагов вперед, чтобы использовать новые и новые возникающие возможности. Уже сегодня можно выделить несколько сфер, где наблюдается рост потенциала партнерства – это специализированная транспортировка, независимая экспертиза качества, страхование, банковские платежи, документальное оформление сделок (аккредитив и т.д.), и маркетинговый консалтинг.