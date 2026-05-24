На форуме «Белый город Ашхабад 2026» Туркменистан подписал пакет документов  с зарубежными партнерами

Первый день международной выставки и конференции «Белый город Ашхабад 2026» увенчался серьезным практическим результатом: Туркменистан подписал солидный пакет документов с зарубежными партнерами, нацеленный на расширение инфраструктурного и инвестиционного сотрудничества.

11 документов затрагивают стратегические сферы: цифровые технологии, энергетику, тяжелую промышленность и масштабное развитие городской инфраструктуры столицы.

Цифровизация и международное сотрудничество в энергетике, химической промышленности

Блок соглашений направлен на привлечение высокотехнологичных компаний и создание долгосрочных партнерств в топливно-энергетическом и коммуникационном секторах.

Так, Меморандум о взаимопонимании подписан между ключевыми ведомствами страны (Министерством энергетики, Министерством связи, Министерством финансов и экономики Туркменистана) и сингапурской технологической группой «Bitdeer Technologies Group».

Далее подписан Меморандум о взаимопонимании в области ремонта и технического обслуживания завода по производству карбамида и синтетического аммиака «Garabogazkarbamid» (Гарабогазкарбамид). Это трехстороннее соглашение между Госконцерном «Turkmenhimiya», турецкой компанией «Çalik Enerji» и японскими корпорациями «Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific» и «Mitsubishi Corporation Machinery».

Министерство энергетики Туркменистана зафиксировало базовые условия сотрудничества (Agreement on non-binding key terms) в соглашении с японской корпорацией «Muroosystems Corporation».

Госконцерн «Turkmenhimiya» заключил Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией «Hong Kong Richie Sweet Co., Ltd».

Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры

Еще одна весомая по значимости группа документов касается привлечения европейского инженерного опыта и китайской тяжелой техники.

Министерство автомобильных дорог Туркменистана подписало Меморандум о взаимопонимании с известной немецкой инжиниринговой компанией «Inros Lackner SE».

Два соглашения министерство заключило с ведущими производителями из Китайской Народной Республики — Меморандум о сотрудничестве с компанией «Shantui Construction Machinery Co., Ltd.» и Меморандум о взаимодействии с «Sinotruk Hong Kong Capital Holding Limited».

Развитие социальной инфраструктуры Ашхабада

Часть пакета документов полностью состоит из контрактов Хякимлика города Ашхабад, подписанных с представителями частного сектора Туркменистана.

Все они были направлены на застройку и благоустройство жилого комплекса Багир в Бюзмейинском этрапе столицы.

Подряд на проектирование и строительство сразу двух средних общеобразовательных школ (каждая на 720 мест) с благоустройством прилегающей территории доверен туркменской компании – ХО «Gök depeler».

Это же предприятие, «Gök depeler», получило контракт на возведение детского сада на 320 мест в том же жилом массиве.

Проектирование и строительство нового Дома здоровья в ЖК «Багир» выполнит частная туркменская компания «Hil merkez».

Таким образом, на площадке конференции «Белый город Ашхабад 2025» подписаны документы, которые демонстрируют комплексный подход к развитию города и экономики страны в целом: от привлечения сингапурских IT-инвесторов и японских технологий до точечного решения социальных задач внутри столицы.

Перечень подписанных документов: