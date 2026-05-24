На форуме «Белый город Ашхабад 2026» Туркменистан подписал пакет документов  с зарубежными партнерами

Первый день международной выставки и конференции «Белый город Ашхабад 2026» увенчался серьезным практическим результатом: Туркменистан подписал солидный пакет документов с зарубежными партнерами, нацеленный на расширение инфраструктурного и инвестиционного сотрудничества.

11 документов затрагивают стратегические сферы: цифровые технологии, энергетику, тяжелую промышленность и масштабное развитие городской инфраструктуры столицы.

  1. Цифровизация и международное сотрудничество в энергетике, химической промышленности

Блок соглашений направлен на привлечение высокотехнологичных компаний и создание долгосрочных партнерств в топливно-энергетическом и коммуникационном секторах.

Так, Меморандум о взаимопонимании подписан между ключевыми ведомствами страны (Министерством энергетики, Министерством связи, Министерством финансов и экономики Туркменистана) и сингапурской технологической группой «Bitdeer Technologies Group».

Далее подписан Меморандум о взаимопонимании в области ремонта и технического обслуживания завода по производству карбамида и синтетического аммиака «Garabogazkarbamid» (Гарабогазкарбамид). Это трехстороннее соглашение между Госконцерном «Turkmenhimiya», турецкой компанией «Çalik Enerji» и японскими корпорациями «Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific» и «Mitsubishi Corporation Machinery».

Министерство энергетики Туркменистана зафиксировало базовые условия сотрудничества (Agreement on non-binding key terms) в соглашении с японской корпорацией «Muroosystems Corporation».

Госконцерн «Turkmenhimiya» заключил  Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией «Hong Kong Richie Sweet Co., Ltd».

  1. Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры

Еще одна весомая по значимости группа документов касается привлечения европейского инженерного опыта и китайской тяжелой техники.

Министерство автомобильных дорог Туркменистана подписало Меморандум о взаимопонимании с известной немецкой инжиниринговой компанией «Inros Lackner SE».

Два соглашения министерство заключило с ведущими производителями из Китайской Народной Республики — Меморандум о сотрудничестве с компанией «Shantui Construction Machinery Co., Ltd.» и Меморандум о взаимодействии с «Sinotruk Hong Kong Capital Holding Limited».

  1. Развитие социальной инфраструктуры Ашхабада

Часть пакета документов полностью состоит из контрактов Хякимлика города Ашхабад, подписанных с представителями частного сектора Туркменистана.

Все они были направлены на застройку и благоустройство жилого комплекса Багир в Бюзмейинском этрапе столицы.

Подряд на проектирование и строительство сразу двух средних общеобразовательных школ (каждая на 720 мест) с благоустройством прилегающей территории доверен туркменской компании – ХО «Gök depeler».

Это же предприятие, «Gök depeler», получило контракт на возведение детского сада на 320 мест в том же жилом массиве.

Проектирование и строительство нового Дома здоровья в ЖК «Багир» выполнит частная туркменская компания «Hil merkez».

Таким образом, на площадке конференции «Белый город Ашхабад 2025» подписаны документы, которые демонстрируют комплексный подход к развитию города и экономики страны в целом: от привлечения сингапурских IT-инвесторов и японских технологий до точечного решения социальных задач внутри столицы.

Перечень подписанных документов: 

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана, Министерством связи Туркменистана, Министерством финансов и экономики Туркменистана и компанией «Bitdeer Technologies Group» (Сингапур).
  2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области услуг по ремонту и техническому обслуживанию завода «Garabogazkarbamid» (Гарабогазкарбамид) между Государственным концерном «Turkmenhimiya», японскими компаниями «Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific, Pte. Ltd» и «Mitsubishi Corporation Machinery Inc.», а также турецкой компанией «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş».
  3. Соглашение об основных условиях  – Agreement on non-binding key terms  – между Министерством энергетики Туркменистана и японской корпорацией «Muroosystems Corporation».
  4. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Turkmenhimiya» (Туркменхимия) и компанией «Hong Kong Richie Sweet Co., Ltd» (Китай).
  5. Меморандум о взаимопонимании  между Министерством автомобильных дорог Туркменистана и компанией «Inros Lackner SE» (Германия).
  6. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству  между Министерством автомобильных дорог Туркменистана и компанией «Shantui Construction Machinery Co., Ltd.» (Китай).
  7. Меморандум о сотрудничестве между Министерством автомобильных дорог Туркменистана и компанией «Sinotruk Hong Kong Capital Holding Limited» (Китай).
  8. Контракт между Хякимликом города Ашхабада и Хозяйственным обществом «Gök depeler» на разработку проекта и строительство, включая благоустройство прилегающей территории, средней общеобразовательной школы на 720 мест в жилом комплексе Багир Бюзмейинского этрапа города Ашхабада,
  9. Контракт между Хякимликом города Ашхабада и Хозяйственным обществом «Gök depeler»  на разработку проекта и строительство, включая благоустройство прилегающей территории, средней общеобразовательной школы на 720 мест в жилом комплексе Багир Бюзмейинского этрапа города Ашхабада, а также
  10. Контракт между Хякимликом города Ашхабада и Хозяйственным обществом «Gök depeler» на разработку проекта и строительство, включая благоустройство прилегающей территории, детского сада на 320 мест в жилом комплексе Багир Бюзмейинского этрапа города Ашхабада.
  11. Контракт между Хякимликом города Ашхабада и ИП «Hil merkez» на разработку проекта и строительство дома здоровья в жилом комплексе Багир Бюзмейинского этрапа города Ашхабада.
    ///nCa, 24 мая 2026 г. 
