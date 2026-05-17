Представители энергетических секторов Туркменистана и Афганистана обсудили ход реализации проекта ЛЭП 500 кВ

В ходе своего визита в Туркменистан генеральный директор Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), крупнейшей энергетической компании Афганистана, Абдулхак Хамкар встретился с министром энергетики Туркменистана Аннагелди Сапаровым и обсудил вопросы расширения сотрудничества в сфере электроэнергетики между двумя странами, сообщается в пресс-релизе DABS.

Во время встречи Абдулхак Хамкар проинформировал о текущем прогрессе в реализации проекта линии электропередачи 500 кВ и заявил, что работы по этому крупному проекту продвигаются быстрыми темпами и, как ожидается, будут завершены примерно в течение года.

Он выразил благодарность Правительству Туркменистана и соответствующим ведомствам за неизменное понимание, координацию и сотрудничество с Da Afghanistan Breshna Sherkat при реализации электроэнергетических проектов.

В свою очередь, туркменская сторона заверила, что поставки электроэнергии в различные провинции Афганистана продолжатся в штатном режиме.

Кроме того, туркменские официальные лица сообщили, что в ближайшее время посетят Кабул для представления предложений по новым проектам в сфере электроэнергетики, к практической реализации которых планируется приступить после достижения взаимопонимания и согласия. /// nCa, 17 мая 2026 г.