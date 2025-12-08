Новый мост через Евразию: Почему диалог между Северной Европой и Центральной Азией должен стать постоянным

Тарик Саиди

Первая в истории встреча министров иностранных дел стран Северной Европы и Центральной Азии, состоявшаяся на прошлой неделе в кулуарах Совета министров ОБСЕ в Вене, была не просто дипломатической любезностью – это был прорыв, потенциал которого почти настолько очевиден, что о нем не нужно говорить.

Финляндия, председательствующая в ОБСЕ в 2025 году, собрала вместе представителей девяти стран. Швеция сразу же с энтузиазмом поддержала эту инициативу. Очевидно, что между ними возникло взаимопонимание. Теперь единственный вопрос заключается в том, достаточно ли мы серьезны, чтобы превратить эту разовую встречу в постоянный структурированный формат.

Любой, кто следил за удивительным дипломатическим расцветом Центральной Азии за последнее десятилетие, поймет эту закономерность. В регионе создан целый ряд успешных платформ “С5+” — с Соединенными Штатами, Европейским союзом, Германией, Японией, Южной Кореей, Индией, Китаем, Турцией, странами Персидского залива и другими. Каждый из этих диалогов принес ощутимые результаты: новые миллиардные инвестиции, транспортные коридоры, проекты в области возобновляемых источников энергии, академические партнерства и скоординированные подходы к Афганистану.

У стран Северной Европы есть все необходимое для того, чтобы стать одними из самых продуктивных партнеров из всех.

Соотношение между двумя регионами практически идеальное.

Центральная Азия обладает важнейшими запасами сырья и редкоземельных элементов, в которых Европа отчаянно нуждается для производства аккумуляторов, ветряных турбин и полупроводников. Северные страны обладают экологически чистыми технологиями, стандартами ответственной добычи полезных ископаемых и опытом в области экономики замкнутого цикла, о чем Казахстан, Узбекистан и другие недвусмысленно заявляют, поскольку они преследуют свои собственные цели по достижению нулевых выбросов.

Еще более актуальной становится проблема адаптации к воде и климату. Катастрофа на Аральском море, исчезновение ледников на Памире и Тянь-Шане и усиливающиеся наводнения и засухи затрагивают миллионы людей. Финляндия, Швеция и Норвегия являются мировыми лидерами в области комплексного управления водными ресурсами, систем раннего предупреждения и мониторинга ледников. Сотрудничество здесь могло бы спасти жизни и средства к существованию, а не просто заработать дипломатические очки.

Связь между Арктикой и Центральной Азией становится все более очевидной для ученых: таяние вечной мерзлоты и изменение атмосферных течений на крайнем севере напрямую влияют на погодные условия в тысячах километров к югу. Совместные исследования и обмен данными были бы малозатратными и дали бы высокую отдачу.

В области человеческого измерения — верховенства закона, образования, гендерного равенства, борьбы с коррупцией, цифрового управления – скандинавская модель вызывает восхищение во всей Центральной Азии. Важно отметить, что страны Северной Европы имеют опыт горизонтального обмена опытом на равных, без снисходительности, которая иногда ощущается со стороны других партнеров. Лидеры Центральной Азии неоднократно ссылаются на финские школы, шведскую политику предоставления родительских отпусков и датские инструменты прозрачности в качестве моделей, которые они действительно хотели бы изучить.

Афганистан остается сложным вопросов для всех соседей. Все девять стран, собравшихся в этом зале в Вене, напрямую заинтересованы в том, чтобы эта страна вновь не стала источником терроризма, опиума и потоков беженцев.

Жители Северной Европы демонстрируют принципиальную позицию в защиту прав женщин и девочек и значительный гуманитарный опыт; жители Центральной Азии демонстрируют близость и культурное понимание. Совместный механизм по обеспечению гуманитарного доступа, борьбе с наркотиками и тщательно выверенному взаимодействию с движением “Талибан” будет иметь реальный вес на международных форумах.

Экономический пример столь же прост.

Шведские и финские компании уже являются одними из крупнейших европейских инвесторов в Казахстане; датские фирмы строят солнечные и ветряные электростанции в Узбекистане; норвежский опыт в области улавливания углерода и морской ветроэнергетики изучается по всему региону. Однако объемы по-прежнему намного ниже потенциальных. Регулярный диалог на уровне министров позволил бы быстро разблокировать затянувшиеся рамочные соглашения о защите инвестиций, двойном налогообложении и упрощении визового режима.

Финансовые механизмы уже существуют и стремятся к расширению. Северный инвестиционный банк, НЕФКО и Северный фонд развития имеют мандаты, которые непосредственно распространяются на Центральную Азию. Выделенный фонд стоимостью даже в 150-200 миллионов евро мог бы привлечь в десять раз больше частного капитала для реализации зеленых и цифровых проектов.

Институционализация этого формата — задача, которую на удивление легко выполнить. Не требуется никакой новой бюрократии. Будет достаточно ежегодной встречи на уровне министров, поочередно проводимой в столицах Северных стран и Центральной Азии, с тремя или четырьмя рабочими направлениями (треками): торговля/взаимосвязанность, климат/вода, Афганистан, межчеловеческие контакты.

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) предоставляет готовую платформу для обсуждения вопросов безопасности и прав человека; программа Global Gateway Европейского союза может обеспечить дополнительное финансирование без дублирования.

Для Центральной Азии присоединение Северных стран диверсифицирует партнерские отношения и снижает зависимость от какого-либо одного внешнего субъекта. Для Северных стран это обеспечивает значительное влияние в регионе, которое будет определять безопасность Евразии, важнейшие сырьевые ресурсы и будущее Афганистана на многие поколения.

Венская встреча доказала, что концепция работает. Приоритеты, которые обсуждали министры, — связь, устойчивое развитие, стабильность в Афганистане и укрепление связей между людьми – являются совершенно правильными.

Все сигналы с обеих сторон “зеленые”. Политическая воля налицо. Есть взаимодополняющие преимущества. Есть финансовые инструменты. Единственное, чего не хватает, – это решения о проведении новой встречи в следующем году и еще через год.

Мы ждали достаточно долго. Настало время сделать диалог между странами Северной Европы и Центральной Азией постоянным – ради процветания, безопасности и общих ценностей на всем евразийском пространстве. /// nCa, 8 декабря 2025 г.