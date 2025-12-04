Гурбангулы Бердымухамедов и эволюция политики постоянного нейтралитета Туркменистана

Тарик Саиди

Постоянный нейтралитет Туркменистана, единогласно признанный резолюцией 50/80 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1995 года, обрел свой современный, активный и действенный характер при Гурбангулы Бердымухамедове, который возглавлял страну в качестве президента с 2007 по 2022 год и с тех пор продолжает формировать ее внешнюю политику в качестве Национального Лидера (Аркадага) и Председателя Халк Маслахаты.

В предыдущих двух статьях мы рассказали о первоначальном переходе к “позитивному нейтралитету”, создании РЦПДЦА, основных резолюциях ООН по энергетике и транспорту, Группе друзей нейтралитета, Благотворительном фонде, трубопроводе ТАПИ, Конституционном законе 2025 года и общих мероприятиях по подготовке к 30-летию.

Здесь мы сосредоточимся на тех элементах, которые были либо лишь кратко упомянуты, либо полностью отсутствовали в предыдущих статьях.

Решающее философское углубление произошло на 20–й юбилейной конференции в 2015 году, когда Бердымухамедов недвусмысленно определил нейтралитет как “прочную моральную основу”, которая проецирует внутренние ценности Туркменистана – миролюбие, согласие, терпимость и гуманность – на международную арену. Это превратило нейтралитет из преимущественно правового защитного статуса в активную внешнеполитическую методологию, позволяющую стране анализировать и решать любые глобальные или региональные проблемы через специфическую призму принципов нейтралитета.

Этот методологический поворот сделал возможным ряд конкретных дипломатических успехов, которые были не просто результатом нейтралитета, но и его непосредственным применением:

• одновременное возобновление поставок газа в Россию (2019) и углубление стратегического партнерства с Китаем без присоединения к какому-либо блоку;

• мирное решение давних проблем с делимитацией Каспия с Азербайджаном (2021 год) и завершение демаркации границы с Ираном;

• преобразование энергетических и транспортных коридоров в действительно деполитизированные проекты, к которым все стороны смогут присоединиться, не опасаясь геополитического давления.

После ухода с поста президента в марте 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов сохранил за собой прямой стратегический контроль за доктриной нейтралитета. В 2025 году под его руководством был принят Конституционный закон “О политике миролюбия и доверия”, который содержит самую современную юридическую формулировку нейтралитета на сегодняшний день.

В течение 2025 года он лично возглавлял организационный комитет по празднованию 30-летия и неоднократно инспектировал новый архитектурный комплекс вокруг памятника нейтралитету.

На заключительном этапе подготовки он выдвинул две новые важные инициативы, которые демонстрируют неизменный динамизм доктрины:

1. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленный “Нейтралитет на службе мира и безопасности” (будет представлен на текущей сессии).;

2. Концепция международного кодекса поведения государств во время вооруженных конфликтов, основанного на принципах и практике нейтральных государств.

Международная конференция по проблемам женщин, запланированная на 9-10 декабря 2025 года в Национальной туристической зоне “Аваза”, представляет собой практическую иллюстрацию этой последней эволюции: впервые нейтралитет открыто используется в качестве организующей основы для обсуждения вопросов гендерного равенства, роли женщин в миростроительстве и защиты женщин и детей в зонах конфликтов – вопросы, которые ни на одном из предыдущих форумов, посвященных нейтралитету, не ставились во главу угла.

Таким образом, за восемнадцать лет непрерывного руководства Гурбангулы Бердымухамедов провел нейтралитет Туркменистана через три отчетливых этапа:

• 2007-2014: от пассивно-правового к позитивному и проактивному;

• 2015-2021: переход к морально-философским рамкам и инструментам превентивной дипломатии;

• 2022-настоящее время: полное внедрение в качестве универсальной призмы для анализа и решения любых современных проблем при строгом соблюдении принципа неприсоединения.

Таким образом, флагманское мероприятие, которое состоится 12 декабря 2025 года в Ашхабаде, предваряемое женской конференцией “Аваза”, станет не только празднованием тридцатилетия нейтралитета, но и публичной демонстрацией его последней, наиболее зрелой фазы – гибкого, активного и универсально применимого инструмента мира, который Туркменистан под руководством Аркадага разработал и предлагает миру. /// nCa, 4 декабря 2025 г.