Тарик Саиди
Введение
Сразу же после вступления в должность президента в 2007 году Гурбангулы Бердымухамедов преобразовал нейтралитет Туркменистана, первоначально провозглашенный во время пребывания на посту первого президента в 1995 году, в активную, позитивную и динамичную структуру, которая способствовала активному международному сотрудничеству при сохранении принципов неприсоединения.
Под руководством Гурбангулы Бердымухамедова были достигнуты значительные дипломатические успехи, включая создание Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде и продвижение резолюций ООН, посвященных энергетике и транспорту, что способствовало укреплению как региональной стабильности, так и глобального партнерства.
С тех пор как в 2022 году он взял на себя роль Национального Лидера (Аркадага), он интегрировал гуманитарные аспекты в нейтральную позицию страны, в частности, через Благотворительный фонд, который оказывает помощь детям по всему миру, согласовывая эти усилия с целями ООН и демонстрируя гуманитарный охват нейтралитета.
Концепция нейтралитета продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям посредством различных инициатив, включая Конституционный закон О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана 2025 года и подготовку к 30-летию нейтралитета Туркменистана, укрепляя его непреходящую роль в содействии глобальному миру и стабильности.
Исторический контекст и первоначальная переработка
Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность президента в феврале 2007 года и немедленно пересмотрел концепцию нейтралитета, превратив его в активный, позитивный, живой организм, способствующий динамичному участию в мировых отношениях. Этот подход способствовал созданию Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде, позиционируя Туркменистан как центр диалога.
Продвижение политики и глобальное взаимодействие
Под его руководством нейтралитет развивался благодаря резолюциям ООН по транзиту энергоносителей и устойчивому транспорту, содействию таким проектам, как трубопровод ТАПИ, и диверсификации экономических связей. В качестве Аркадага Бердымухамедов выступает за такие инструменты, как Кодекс поведения ООН для нейтральных государств, обеспечивая соответствие политики современным международным потребностям.
Гуманитарная и внутренняя интеграция
Нейтралитет при Бердымухамедове подчеркивает гуманитарные ценности, примером чего является Благотворительный фонд, оказывающий глобальную помощь и поддерживающий внутренние реформы в области здравоохранения и образования.
Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший пост президента Туркменистана с февраля 2007 года по март 2022 года и с тех пор являющийся Национальным Лидером и Председателем Халк маслахаты (Народного совета), сыграл важную роль в разработке, совершенствовании и реализации политики постоянного нейтралитета страны.
Этот статус, признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 50/80 от 12 декабря 1995 года, во время пребывания на посту первого президента, воплощает принципы мира, невмешательства, уважения суверенитета и неучастия в военных союзах. Сразу же после вступления в должность Бердымухамедов обновил эту концепцию, превратив ее в активный, позитивный, живой организм, который делает упор на активное международное сотрудничество во имя мира, безопасности и устойчивого развития, сохраняя при этом ее основополагающие принципы.
Эта динамичная эволюция проявилась в дипломатических инициативах, сотрудничестве с ООН, региональном посредничестве, экономических стратегиях и гуманитарных усилиях, основанных на нейтралитете.
В то время как Туркменистан готовится к празднованию 30-й годовщины своего нейтралитета, которое состоится 12 декабря 2025 года, в соответствии с инициативой, выдвинутой Туркменистаном в связи с объявленным ООН Международным годом мира и доверия, непреходящее влияние Аркадага проявляется в проводимых глобальных форумах и внутренних достижениях.
Его вклад в концептуальные, политические и практические аспекты показывает, как нейтралитет продолжает развиваться и эффективно удовлетворять возникающие глобальные потребности.
Разработка концепции: Превращение нейтралитета в динамичную структуру.
С самого начала своего президентства в 2007 году Бердымухамедов переосмыслил нейтралитет — он стал активным, позитивным, неотъемлемым элементом государственного устройства и культурной самобытности Туркменистана.
В ключевых выступлениях, таких как его речь на Международной конференции высокого уровня 2015 года на тему “Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития“, он охарактеризовал нейтралитет как активную позицию, способствующую укреплению мира, терпимости и гуманности, распространяя национальные ценности по всему миру. Это ознаменовало значительный сдвиг, придавший политике жизненную силу для динамичного решения современных задач.
К 2017 году он представил семилетнюю стратегию многоформатного сотрудничества с международными организациями, включив нейтральность в цели устойчивого развития. В его книге “Туркменистан – родина нейтралитета” (2020) более подробно рассматриваются исторические корни и современное применение нейтралитета, подчеркивается его рост как моральной и философской основы.
Как Национальный Лидер, Аркадаг углубил интеграцию нейтралитета, заявив в своем послании на Халк Маслахаты 2025 года, что нейтралитет неотделим от гордости Туркменистана и является путем мира и доверия, который постоянно развивается в соответствии с глобальными требованиями. Недавние события, такие как прием, который состоялся в ноябре 2025 года в консульстве Туркменистана в Германии, и аналогичные мероприятия в дипломатических представительствах Туркменистана по всему миру, подчеркивают неизменную активность страны в продвижении международной гармонии.
Эволюция политики: институционализация экономического роста и международные нормы
Политика Бердымухамедова институционализировала расширение нейтралитета посредством законодательных и дипломатических мер.
Конституционные поправки 2008 года прочно закрепили нейтралитет во внешней политике, что позволило укрепить связи с такими соседями, как Иран, Узбекистан и Казахстан.
В 2025 году под его руководством был принят новый Конституционный закон “О правовых основах политики мира и доверия“, что повысило адаптируемость нейтралитета к текущим глобальным потребностям.
На международной арене Бердымухамедов продвигал резолюции ООН, подтверждающие нейтралитет, в том числе в 2015 и 2024 годах, и основал “Группу друзей нейтралитета”, чтобы выступать за их более широкое принятие.
Его усилия привели к тому, что 12 декабря было объявлено Международным днем нейтралитета, и были выдвинуты предложения по разработке Кодекса поведения ООН в отношении нейтралитета в конфликтах.
Политика в области энергетики и транспорта иллюстрирует этот рост: резолюция ООН 2008 года о транзите энергоносителей, за которой последовали конференции в Ашхабаде, обеспечили надежные поставки в условиях региональной динамики. К 2019 году переговоры о возобновлении экспорта газа в Россию позволили сбалансировать партнерские отношения с Китаем и другими странами. Резолюция ООН 2014 года о транспортных коридорах оказала поддержку такой инфраструктуре, как трубопровод ТАПИ, превратив Туркменистан в центр транспортного сообщения.
Региональное посредничество процветает в рамках этой развивающейся политики, поскольку Туркменистан принимал у себя афганские мирные переговоры. Ашхабаде постоянно предлагает предоставить свое политическое и физическое пространство для посредничества в конфликтных ситуациях.
В 2025 году Президент Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил повестку дня “Нейтралитет во имя мира и безопасности”, подчеркнув необходимость ее постоянной адаптации.
Такие события, как конференция в Пекине в октябре 2025 года и брифинг в Москве в сентябре 2025 года, демонстрируют глобальный резонанс.
Практическая реализация: Гуманитарное, экономическое и дипломатическое применение
На практике Бердымухамедов использует принцип нейтралитета в управлении и информационно-пропагандистской деятельности. Созданный в 2007 году Региональный центр ООН в Ашхабаде координирует работу по разоружению и экологии, содействуя обсуждению вопросов Каспийского моря и Афганистана.
Гуманитарные усилия расширились благодаря Благотворительному фонду Гурбангулы Бердымухамедова, который помогает детям в таких странах, как Турция, Украина, Палестина, Афганистан, Таджикистан и Россия, оказывая медицинскую и образовательную поддержку, помогая поставками продуктов питания. Отмеченный ЮНИСЕФ за соответствие Повестке дня на период до 2030 года, Фонд воплощает в себе гуманитарную составляющую нейтралитета, способствуя безоговорочному доверию.
Концепция Аркадага, подробно изложенная в статье “Гуманитарное сердце нейтралитета“, опубликованной в ноябре 2025 года, иллюстрирует участие Туркменистана в гуманитарных вопросам во всем мире.
В экономической сфере политика нейтралитета направляет диверсификацию, урегулирование споров с Ираном и расширение связей с Китаем через сотрудничество в энергетике. Среди дипломатических достижений — конференция «Дипломатия Великого Шёлкового пути» 2017 года и подготовка к форуму в Ашхабаде в 2025 году. В октябре и затем в ноябре 2025 года Аркадаг лично инспектировал готовность Ашхабада к проведению форума.
Недавние инициативы по всему миру, включая выставку в Германии в апреле 2025 года и круглый стол в Исламабаде в октябре 2025 года, подтверждают роль Туркменистана в региональном партнерстве.
Хронология ключевых событий при Гурбангулы Бердымухамедове
|Год
|Событие
|Описание
|2007
|Принятие президентства и запуск Регионального центра ООН
|Активная нейтральность вместо пассивной; создан Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде.
|2008
|Конституционные изменения и резолюция по энергетике
|Нейтралитет закреплён в качестве основы внешней политики; инициирована резолюция ООН о надёжном транзите энергоносителей.
|2015
|Конференция к 20-летию нейтралитета и обновление резолюции ООН
|Проведена международная конференция; принята новая резолюция ООН, подтвердившая эволюционирующую роль нейтралитета.
|2017
|Анонс стратегии сотрудничества
|Запущена семилетняя программа партнёрства с международными организациями; проведено мероприятие «Дипломатия Шёлкового пути».
|2020
|25-летие нейтралитета и выпуск книги
|Подчёркнуто глобальное значение нейтралитета; издана книга «Туркменистан – Родина нейтралитета».
|2021
|Создание Благотворительного фонда
|Учреждена организация для оказания помощи детям по всему миру; расширение гуманитарного направления нейтралитета.
|2022
|Создание института Национального Лидера
|Сохраняющееся влияние; нейтралитет адаптирован к новым глобальным вызовам.
|2025
|Подготовка к 30-летию нейтралитета и принятие Конституционного закона
|Организация юбилейных мероприятий; принят Конституционный закон о политике мира и нейтралитета; выдвинуты предложения по повестке дня ООН по нейтралитету.
Более широкие последствия и перспективы на будущее
Руководство Бердымухамедова превратило нейтралитет из основополагающего принципа в растущую модель глобального миротворчества, что проявляется в деятельности ООН и региональных инициативах.
Нейтралитет продолжает развиваться, удовлетворяя потребности посредством прагматичной адаптации к многополярному миру. В перспективе форум, посвященный 30-й годовщине нейтралитета и устойчивые партнерские отношения с ООН еще больше укрепят видение Аркадага Бердымухамедова, обеспечив неизменную актуальность нейтралитета. Последние события, в том числе его интервью Euronews в феврале 2025 года и предложения ООН в сентябре 2025 года, подтверждают этот динамичный рост.
