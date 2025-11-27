Поколение-2050 в Центральной Азии: шанс на стремительный экономический рост, который нельзя упустить

Центральная Азия переживает глубокие демографические изменения, которые в ближайшие десятилетия определят экономическое и социальное будущее региона. По данным регионального отчета «Поколение-2050 в Центральной Азии», подготовленного при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более половины населения пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – сегодня моложе 30 лет.

Это создает уникальную возможность для получения «демографического дивиденда»: увеличение доли трудоспособного населения может привести к ускорению экономического роста. Но воспользоваться этим шансом можно лишь при условии значительных инвестиций в человеческий капитал.

Молодой регион в стремительно стареющем мире

На фоне глобального старения населения Центральная Азия остается одним из самых молодых регионов Евразии. В Таджикистане медианный возраст составляет всего 22 года, в Кыргызстане – 25, в Узбекистане – 27. Даже к 2050 году эти показатели останутся относительно низкими, что увеличит окно возможностей для экономического рывка.

Население региона продолжает расти: с 56 миллионов человек в 2000 году оно увеличилось до более чем 84 миллионов к 2025-му году и достигнет почти 112 миллионов к середине века. Особенно быстро растет население Таджикистана и Узбекистана: первый прибавит к 2050-му году почти 5 миллионов человек, второй – свыше 15 миллионов. Увеличивается и число женщин репродуктивного возраста, что поддерживает стабильные показатели рождаемости, даже несмотря на их постепенное снижение.

Инвестиции в человеческий капитал

В докладе говорится о необходимости инвестировать в образование, здравоохранение и развитие навыков молодого поколения. В Центральной Азии это особенно важно, поскольку странам региона пока испытывают трудности с человеческим капиталом.

По данным Всемирного банка, дети, рожденные сегодня в регионе, смогут реализовать лишь 50–60 процентов своего потенциала производительности из-за ограниченного доступа к качественному образованию, медицине и социальной защите.

Если инвестиции в детей и молодежь останутся на прежнем уровне, регион рискует столкнуться с ростом безработицы, усилением неравенства и потерей экономического потенциала, предупреждают авторы доклада.

Критически важный период

Сегодня на каждые 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев – это исторически низкий показатель, который начнет расти уже после 2040 года из-за старения населения. Это означает, что следующие 10–15 лет – критически важны: если сейчас не модернизировать систему образования, здравоохранения и социальной защиты, экономический будет ограничен на десятилетия вперед.

Особые вызовы создает миграция. Миллионы жителей Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана работают за рубежом, а их дети растут в разлуке с родителями, что влияет на эмоциональное состояние, успеваемость и социальную адаптацию. В ближайшие годы многие мигранты вернутся домой в пенсионном возрасте, увеличив нагрузку на социальные службы.

Городское будущее: шанс или риск?

К середине века 60,5 процентов населения региона будет жить в городах. Однако темпы развития инфраструктуры – водоснабжения, канализации, транспорта, систем здравоохранения – пока не поспевают за ростом городов. Особенно остро это ощущается в быстро растущих районах Ташкента, Душанбе и Бишкека.

Усугубляет ситуацию и климатический фактор: засухи, таяние ледников и дефицит воды уже ведут к перемещению населения и росту нагрузки на урбанизированные территории. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан также все чаще сталкиваются с тепловыми волнами, которые угрожают здоровью и экономике.

Инвестиции ради будущего

Эксперты подчеркивают: две трети будущего экономического роста станут результатом именно инвестиций в человеческий капитал. Это означает:

доступ к качественному образованию с раннего возраста;

обеспечение детей и подростков современной медициной и здоровым питанием;

системы социальной защиты, поддерживающие семьи;

программы занятости и обучения для молодежи, включая девочек и молодых женщин;

расширение доступа к воде, санитарии и безопасной городской среде.

Если эти меры будут реализованы, Центральная Азия сможет использовать свое главное преимущество – молодое, энергичное и многочисленное поколение, которое определит облик региона в 2050 году. /// Новости ООН, 26 ноября 2025 г. (фото – ЮНИСЕФ)