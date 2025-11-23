Туркменистан празднует Всемирный день ребенка 2025 года: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего

Туркменистан отпраздновал Всемирный день ребенка 2025 года под девизом «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего». В этом году основное внимание было уделено инклюзии детей с инвалидностью, символизируемой пазлом, где каждая деталь представляет образование, здравоохранение, социальную защиту, реабилитацию, спорт и участие общества. Идея заключается в том, что только скоординированные действия во всех секторах могут помочь каждому ребенку добиться успеха.

Мероприятие было организовано Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ в Туркменистане при участии ключевых министерств и Федерации тенниса Туркменистана. Местом проведения стал Теннисный комплекс Олимпийского городка в Ашхабаде.

Праздник инклюзии

Дети с инвалидностью и без вместе с семьями, педагогами, медицинскими специалистами, специалистами по социальной работе, представителями государственных структур, гражданского общества, дипломатами, агентствами ООН и общественностью приняли участие в мероприятии. Это празднование подчеркнуло приверженность государства обеспечению всесторонней поддержки всех детей.

Центральным элементом стала стена-пазл, наглядно связавшая шесть направлений поддержки детей. Почетные гости разместили символические элементы на «Стене инклюзии», подтверждая общую приверженность комплексным системам, которые позволяют каждому ребенку раскрыть свой потенциал.

Прогресс и партнерство

Мероприятие является продолжением состоявшейся в марте 2025 года международной конференции «Год мира и доверия: международное сотрудничество во имя детей», на которой ЮНИСЕФ и Федерация тенниса подписали меморандум о взаимопонимании по развитию инклюзивного спорта. С тех пор был достигнут прогресс в области раннего вмешательства, реабилитации, инклюзивного образования и поддержки семьи.

Всемирный день ребенка продемонстрировал реальные услуги для детей:

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова: Расширение медицинских, социальных и реабилитационных услуг.

Министерство здравоохраненияи и медицинской промышленности: Раннее развитие детей, физиотерапия, поддержка грудного вскармливания, вспомогательные устройства.

Министерство образования: Инструменты инклюзивного образования и возможности обучения.

Министерство труда и социальной защиты: Поддержка семьи и социальная защита, с учетом инвалидности.

Федерация тенниса: Демонстрационные выступления по инклюзивному теннису где дети с инвалидностью и без играли вместе .

Дети участвовали в спортивных, игровых и творческих занятиях, а родители посещали экспертные сессии для повышения осведомленности и уверенности.

Общие обязательства

В приветственных выступлениях подчеркивалась важность совместных усилий:

«В этот Всемирный день ребенка мы вновь подтверждаем: каждый ребенок имеет право играть, учиться и развиваться», — отметила в своем вступительном слове Огулджахан Атабаева, Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. «Занятия спортом помогают этим детям развивать физическую силу, социальные навыки и устойчивость, а также бросают вызов нашим стереотипам и способствует равенству. Каждая игра — это шаг к более инклюзивному обществу, где способности, а не инвалидность, определяют возможности».

«Когда каждое учреждение вносит свой вклад, дети процветают», — сказала Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Сегодняшний день отражает твердую приверженность Туркменистана построению инклюзивного будущего, где каждый ребенок получает поддержку и расширяет свои возможности».

В программу вошли выступления детей из Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова, теннисный турнир между детьми с инвалидностью и без, и церемония вручения подарков детям.

Взгляд в будущее

Празднование совпало с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана и национальными приоритетами, направленными на обеспечение мира, благополучия и инклюзивности.

Правительство Туркменистана подтвердило свою приверженность укреплению политики и услуг, учитывающих интересы людей с инвалидностью, в партнерстве с Организацией Объединенных Наций.

ЮНИСЕФ благодарит всех партнеров, семьи и особенно детей, чья энергия вдохновляет на создание более крепких и инклюзивных систем.

Всемирный день ребенка 2025 года в Туркменистане донес важное сообщение: построение инклюзивного будущего — это общее дело, и каждый его элемент важен. ///nCa, 23 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)

Больше фотографий с мероприятия: